Közel a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer beüzemelése

Ha lassan is, de célegyenesbe ér a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer beüzemelésének előkészítése. Pár hónapon belül már az is kiderülhet, hogy milyen változások történhetnek, mely vállalkozások biztosíthatják a szolgáltatásokat a továbbiakban.

Forgalomra várnak az átrakó állomások. Nagyobb arányú újrahasznosításra, kisebb díjszabásokra számítanak • Fotó: Pinti Attila

Az üzemeltetéshez szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának előkészítése most tekinthető befejezettnek, a megye három nagy térségét, Csík-, Udvarhely- és Gyergyószéket érintő kiírásokra pedig több jelentkező is várható.

Az integrált rendszer működésebe helyezésétől az olcsóbb lakossági díjszabások bevezetését is várják, ugyanakkor tisztább környezetet is szeretnének biztosítani, elszállítva a településeken kívül megjelenő hulladékot is.

A végső cél az összegyűjtött hulladékmennyiség 50 százalékának újrahasznosítása, a 30 százalékot elérő komposztálás, és a fennmaradó rész lerakása.

Közel 200 millió lejbe került

Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásának teljes költsége áfástól 190,5 millió lej volt, ebből az összegből a nem elszámolható részt, 36,6 millió lejt a Hargita Megyei Tanács biztosította. A beruházás során több év alatt nyolc szelektív hulladékgyűjtő udvar, két átrakó állomás, illetve Gyergyóremetén egy hulladékgazdálkodási központ épült lerakóval, komposztáló- és válogatóállomással, célgépekkel, és gyűjtőkonténereket is vásároltak.