Koronavírustesztek: több hétre előre beteltek az időpontok

Nagyon sokan szeretnének magánúton koronavírustesztet végeztetni, ezért már több hétre előre be vannak telve a laboratóriumok időpontjai, előjegyzést már csak szeptemberre kaphatnak a tesztelésre várók. A kérésre elvégzett laborvizsgálatok között néhány százalékos a pozitív eredményű tesztek aránya, és jó hír, hogy ez az arány nem nőtt az utóbbi időben.

A Romániából érkezők számára tesztelési kötelezettséget előíró országokba készülők útjuk megtervezésekor jó, ha figyelembe veszik, hogy augusztusra már beteltek a laboratóriumok időpontjai, sőt, némelyikben már csak szeptember közepére fogadnak előjegyzési kéréseket koronavírusteszt elvégzésre. Hargita megyében naponta átlagban 100-150 koronavírustesztet végeznek el kérésre a megye három, SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumában.

A kérésre elvégzett tesztek között többnyire 2-3 százalékos a pozitív eredményű tesztek aránya, azaz 100 tesztből átlagban 2-3 hoz pozitív eredményt, de van, ahol még ennél is kisebb ez a hányad – tudtuk meg a laboratóriumoknál érdeklődve.

Van, aki már nem tünetmentes teszteléskor

Főként a külföldi nyaralások miatt megnőtt a lakossági kérésre elvégzendő koronavírustesztek iránti igény a megyében – a Prodia magánlaboratórium csíkszeredai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi kirendeltségein augusztusra már nemigen, leginkább csak szeptemberre fogadnak előjegyzéseket. A magánlabor Maros és Szeben megyében működő magánkórházak számára is végez koronavírusteszteket – műtéti beavatkozásra előjegyzett betegek előszűrése érdekében –, Hargita megyei kirendeltségeiken kérésre 10-20 mintavételt végeznek el naponta. Összességében ez napi 60-100 koronavírustesztet jelent.

Amint arról Szabó Sándor, a Prodia kft. ügyvezető igazgatója lapunkat tájékoztatta, a kérésre elvégzett teszteknek körülbelül 3-4 százaléka pozitív. Azonban nem az a gyakori, hogy a külföldre készülők esetében igazolódik be, hogy tünetmentes vírushordozók.

Több fertőzött kerül ki azok közül, akik gyanítják vagy utólag megtudják, hogy koronavírusos beteggel találkoztak és ezért végeztetik el a laborvizsgálatot

– tudtuk meg Szabó Sándortól, aki azt is elmondta, vannak köztük olyanok is, akik már produkálják a koronavírus tüneteit, amikor a mintavételre elmennek.

Nem nőtt a pozitivitási arány

A kórházakban prioritást képez a páciensek tesztelése, vagyis a fertőzésgyanús páciensek, sürgősséggel bekerülők mintáinak a laborvizsgálata, illetve a koronavírusos betegek újratesztelése, és ez jórészt le is foglalja a laborok kapacitását. A csíkszeredai kórház laboratóriumában kérésre 25-30 tesztet tudnak elvégezni naponta, a kórház páciensei és személyzete számára végzett tesztek mellett. Lakossági kérésre augusztus 10-éig összesen 660 koronavírustesztet végeztek el az egészségügyi intézményben, ezek közül mindössze négy hozott pozitív eredményt, ami 0,6 százalékos pozitivitási arányt jelent – tudtuk meg Kiss Edittől. A kórház sajtóreferense kérdésünkre azt is közölte, hogy nem nőtt az utóbbi időben a pozitív tesztek aránya a lakossági igényre elvégzett tesztek esetében.

Leginkább azok igénylik a tesztet, akik szabadságra, külföldi utazásra készülnek, továbbá azok, akik szabadságuk lejártával a közösségbe, munkahelyükre való visszatérés előtt szeretnének megbizonyosodni róla, hogy nem fertőzöttek.

Emellett ugyanakkor sok igénylést kap a kórház sportklubok részéről is. A tesztelési lehetőség iránt nagy az érdeklődés, kedden már csak egy-két hely volt augusztusra, de szeptember 9-re is van már tesztelési előjegyzésük – tájékoztatott Kiss Edit. Az igénylők számára fontos tudnivalóként ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a mintavétel minden nap 10.30 órakor történik és a kórház kéri a tesztre előjegyzetteket, hogy legyenek pontosak, továbbá azt is közölte, hogy a teszteredményeket a mintavételt követő napon közli a kórház az igénylőkkel.

Nagyon megnőtt az igény

A székelyudvarhelyi kórházban kérésre naponta 20-30 tesztet tudnak elvégezni, hiszen a kórházi laboratóriumban elemzik az összes beteg mintáit, a koronavírusos betegekét, a fertőzésgyanúsokét és azokét is, akik sürgősséggel kerülnek beutalásra – tájékoztattak érdeklődésünkre az egészségügyi intézményben. Elmondták ugyanakkora azt is, hogy

a kérésre végzett vizsgálatoknak átlagban a 2-3 százaléka mutat ki koronavírus-fertőzést.

Nagyon megnőtt az igény a kérésre történő tesztelésre az utóbbi időben, így a székelyudvarhelyi kórházban már csak szeptember közepére tudnak előjegyzéseket adni. Ha valakinek más egészségügyi intézményben történő gyógykezelése, műtéti beavatkozás érdekében sürgősen szüksége van a teszteredményre, azt még megpróbálják beszúrni a sűrű listára, de csak egy-két személyt és nagyon indokolt esetben.