Korodi: a rendőrséggel közösen próbál hatni az önkormányzat a vasúttársaságra

• Fotó: Pinti Attila

Rendes havi ülését tartotta pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület, ahol bevezetőként Korodi Attila polgármester közölte, összeállítottak egy dokumentációt egy, a sportra vonatkozó állami támogatási alap létrehozásáról, amelyet továbbítottak az illetékeseknek, az Európai Bizottság állandó romániai képviseletének.

HIRDETÉS

Hozzátette, ennek elfogadása tiszta jogi környezetet biztosítana a csíki hoki támogatásához is. Napirend előtti hozzászólásában Tőke Ervin önkormányzati képviselő a zsögödfürdői vasúti átjárónál az elmúlt hétvégén történt halálos baleset kapcsán megemlítette, hogy az ottani gyalogátjáró is veszélyes, ezért jó lenne azt is piros-fehér színekkel megfesteni, illetve felszerelni ott egy nyomógombbal ellátott villanyrendőrt.

Tűzbe borult az autóval ütközött vonat Csíkszeredai vonatbalesethez riasztották a tűzoltósági és mentőegységeket vasárnap délben, miután Zsögödfürdőnél összeütközött egy vonat egy személyautóval. Információink szerint a kocsiban utazó két személy életét vesztette. Csíkszeredai vonatbalesethez riasztották a tűzoltósági és mentőegységeket vasárnap délben, miután Zsögödfürdőnél összeütközött egy vonat egy személyautóval. Információink szerint a kocsiban utazó két személy életét vesztette.

Hasonlóan veszélyes a Harom utca és a Brassói út kereszteződése, ahol nincs átjáró, noha erre szükség volna

– fejtette ki. Egyúttal javasolta, hogy tiltsák meg a városba érkező autóknak a Zsögödi Nagy Imre utcába való behajtást, mert sokan nagy sebességgel haladnak ott át, és ez veszélyes a lakókörnyezetben. Válaszában a polgármester elmondta, két javaslatot tettek a vasúttársaságnak, vagy üzemeljék be azonnal a sorompókat zsögödfürdői vasúti átjárónál, vagy szereljék le ezeket, hogy ne legyen megtévesztő – utóbbi megtörtént.

Korodi szerint a rendőrséggel közösen próbálnak hatni a vasúttársaságra, amelyet morális felelősség terhel a legutóbbi tragédiáért.

Közölte azt is, hogy a taplocai vasúti átjárónál is korszerűsítés kezdődik, emiatt pedig ott félpályás útlezárásokra lehet számítani. Hozzátette, a gyalogátjárók festésére van lehetőség, a villanyrendőr esetében ezt meg kell vizsgálni. Az is elhangzott, a rendőrség nem egyezik bele a Zsögödi Nagy Imre utca lezárásába a városba érkező járművek előtt.

Elfogadta a testület azt célszerűségi tanulmányt, amelynek alapján az önkormányzat beltelket vásárolhat szociális lakások építése céljából a nehéz helyzetbe került, lakhatási lehetőség nélkül maradt családok, személyek elhelyezésére

– erre a csíksomlyói tűzkárosultak miatt is nagy szükség van. A tanulmány szerint a kolozsvári székhelyű Homes of Hope Egyesület öt lakóház építését vállalja ilyen rendeltetetéssel, ehhez pedig az önkormányzatnak 1000 és 2000 négyzetméter közötti nagyságú belterületet vásárol. Azt is meghatározták, hogy a telek a Hargita, Hajnal utcákban, illetve a Rét utcának a Hargita utca és a vasútvonal közötti részén lehet.

Szőke Domokos képviselő javasolta, hogy az elbírálásnál az olyan terület, ahol nincsenek szomszédok, több pontot kapjon, illetve, hogy más utcákban is lehessen telket vásárolni – ezek a javaslatok nem kaptak kellő támogatottságot az elfogadáshoz. Arról is döntöttek a képviselők, hogy a Petőfi Sándor utca 39. szám alatti épület rendeltetése megváltozik: a korábban ott tevékenykedő Caritas visszavonult, helyette a Xantus János Általános Iskola Waldorf-osztályainak egy része működik az ingatlanban.

Közösségi teret alakítanak ki a Lendület sétány 7. szám alatt, a rendezéshez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt elfogadta az önkormányzat. A beavatkozás becsült értéke áfával együtt 1,8 millió lej, ennek során korszerű játszótér készül fitneszgépekkel, valamint kerékpárút, járda, utcabútorzat, zöldövezet, új közvilágítási rendszer.