Tűzbe borult az autóval ütközött vonat

A vonat több mint kétszáz méteren tolta maga előtt az autót, amíg le tudott fékezni, a gépkocsi ezután gyulladt ki, és a benne lévő sérültek is elégtek. A tüzet a helyszínre érkező tűzoltók oltották el, a mentősöknek már nem volt esélyük megmenteni a kocsiban ülők életét.A vasúti átjáró korszerűsítése tavaly kezdődött, idén tavasszal szerelték fel az automata sorompót, amelyet viszont azóta sem üzemeltek be, így folyamatosan fel van emelve. Ez némileg megtéveszthette az ott áthaladókat, akik azt is gondolhatták, szabad az átjárás.A beüzemelést őszre ígérték, márciusban a csíkszeredai vasútállomás infrastruktúráért felelős vezetője kérdésünkre elmondta , mivel sem a megállásra figyelmeztető piros, sem az áthaladást megengedő fehér fényjelzés, illetve a hangjelzés sem működik, a járművezetőknek áthaladás előtt meg kell állniuk, és megbizonyosodniuk arról, hogy nem közeledik vasúti szerelvény. Erre szolgál a kötelező megállást jelző forgalmi tábla, illetve az Szent András-kereszt is – emlékeztetett.