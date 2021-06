Ígéret arra, hogy megsürgetik zsögödfürdői vasúti sorompó beüzemelését

A vasúttársaság megígérte, hogy megsürgeti a sorompó beüzemelését • Fotó: Veres Nándor

Jó ideje helyére került már az automatizált sorompó a Csíkszereda déli kijáratánál található zsögödfürdői vasúti átkelőnél, érdemi előrelépés azonban mindmáig nem történt a beüzemelését illetően.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezért átiratban kérte az állami vasúttársaság álláspontját a sorompó működésével kapcsolatban. A hivatali közlemény szerint

a vasúttársaság válaszában megjegyzi, hogy a sorompó üzembe helyezése egy nagyszabású felújítási munkálat része, de ígéretet tettek arra, hogy sürgetni fogják a kivitelezőt, a probléma mielőbbi megoldásának érdekében.

Mint ismert, a szóban forgó vasúti átjáró veszélyes, korábban rendszeresen történtek ott balesetek, ezért is számít fontos előrelépésnek, hogy sorompót szereltek fel. A most felszerelt, de folyamatosan felemelt, de be nem üzemelt sorompó azonban még veszélyesebbé teheti a vasúti átkelőhelyet, hiszen az megtévesztő lehet az arra járó autósoknak, akik így továbbra is meggondolatlanul hajthatnak át a vasúti síneken amikor épp vonat is közlekedik.

A vasúttársaság illetékesei minden alkalommal hangsúlyozzák azonban, hogy

az átjáró megfelel az előírásoknak, a balesetek pedig nem a sorompó hiánya, hanem az autóvezetők elővigyázatlansága miatt következtek be.

A polgármesteri hivatal átiratára adott válaszukban ez alkalommal is arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a sorompó üzembe helyezéséig továbbra is azok a közúti közlekedési szabályok érvényesek, amelyekre a vasúti átjáróhoz kihelyezett megállást jelző forgalmi tábla, illetve az ugyanerre figyelmeztető Szent András-kereszt is felhívja a figyelmet.