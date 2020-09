Korlátozásokkal, de sor kerül az elsőáldozásokra és konfirmálásokra

A belső tereket érintő korlátozások enyhítésével több egyházi eseményt is megszervezhettek a nyár végén, illetve az ősz elején: a térségben jelenleg a tavaszról elhalasztott elsőáldozásokat pótolják, de a református fiatalok konfirmálásai is javában zajlanak már a környékbeli egyházközségekben.

Aggódó szülő osztotta meg lapunkkal, hogy egyelőre nem világos, miként is fog lezajlani az elsőáldozás szeptember végén a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánián: majdnem száz gyerek érintett, a szülők, nagyszülők, keresztszülők részvételével pedig tömeg is kialakulhat a templomban, amely a jelenleg érvényben levő gyülekezési szabályokban foglalt létszámot jócskán meghaladhatja.

Bálint Emil plébános azonban nyugalomra intett minden érintettet, hangsúlyozta, még nincs leszögezve egyetlen forgatókönyv sem.

A szülőkkel több alkalommal is találkoztunk, kiderült, mindenki azt szeretné, hogy a gyereke idén elsőáldozó legyen és ne maradjon el ez a fontos mérföldkő egyikük életében sem

– közölte. A főesperes-plébános kiegészítette,

az a döntés született, hogy elkezdik az elsőáldozói felkészítőket,

minekutána újból a szülőkkel közösen döntik el, melyik lenne a legbiztonságosabb lebonyolítási forma. „Főpróbákat fogunk tartani a felkészítőkön, hogy a gyerekek szokják meg a távolságtartást és a maszkviselést” – tudatta a lelkipásztor. Hozzátette, szülői kérésre a 80 gyereket három vagy több csoportra osztják (szeptember 27-én, vasárnap három szentmise is lesz), illetve megoldás lehet az is, ha a szertartás alatt csak a gyerekek és a szülők tartózkodhatnak a templomban. „Eddig is nyitott voltam és ezután is szívesen fogadom az észrevételeket, meglátásokat, hiszen közös érdekünk, hogy biztonságosan, a törvényes előírásokat szem előtt tartva tudjuk kiszolgáltatni első alkalommal az oltáriszentséget a gyermekeknek” – tette világossá a plébános.

Három felvonásban

Az ugyancsak csíkszeredai Szent Kereszt Plébániánál a felkészített gyerekek többsége már túl van az elsőáldozáson: Darvas-Kozma József plébános beszámolója szerint az összesen 105 gyereket három csoportra osztották, előbb 31-en, majd 63-an vehették magukhoz első alkalommal az oltáriszentséget, e hét vasárnapján pedig 11 gyerek is elsőáldozásban részesül. „Szem előtt tartjuk az iskolák szerinti beosztás hagyományát, most is így voltak csoportokra osztva a gyerekek” – magyarázta. Hozzátette, problémák nélkül zajlott le mindkét egyházi esemény, a gyerekeket a templomban fogadták, a szülők, nagyszülők a templom előtti téren gyülekezhettek.

A konfirmálásokat is pótolják

A járványügyi keretek közé szorítva tesznek idén vallást a hitükről a protestáns fiatalok, az erdélyi településeken augusztustól október végéig szervezik meg a gyülekezetekben a konfirmációt. A konfirmációi gyülekezet általában a legnépesebb, hiszen nemcsak a helyi egyháztagok vesznek részt az ünnepi istentiszteleten, hanem a konfirmálók családtagjai is, ezért a szervezés próbatételt jelent az egyháznak és a gyerekek szüleinek egyaránt.

A lelkészek, a presbitérium tagjai az óvintézkedések betartásával próbálják lebonyolítani a szertartást: ahol lehet, a templomkertekben, szabadtéren szervezik, illetve hangosítást biztosítanak, vagy korlátozzák a részvevők számát.

„A konfirmáció időpontjáról nem központi szinten rendelkezik az egyház, arról „békeidőben” is a helyi gyülekezetek döntöttek” – mondta el Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. „A legkülönbözőbb megoldások születtek, helyenként már lezajlott a konfirmáció, máshol ezután szervezik meg. Tartják templomban, templomkertben, kihangosítva” – részletezte a püspök. Hozzátette, az idei sajátos helyzet, az első alkalommal úrvacsorában részesülő fiatalok nem ihatnak bort szimbolikusan egy pohárból.