Koncerthétvégék a kézdivásárhelyi Borudvarban

Amint azt Török Hunor dobos lapunknak elárulta, főleg a fusion műfajban mozognak otthonosan, de jazz-fusion és funky beütésű dalaik is hallhatók. Az egyórás koncert alatt virtuóz gitárjátékra, nagyon gyors dobolásra és magas szintű technikát megcsillogtató basszusgitár-játékra számíthat a közönség.

Utóbbi – nem mellesleg kézdivásárhelyi származású lévén – a Székelyhonnak elmondta, a kolozsvári Jazz in the parkról, Tusványosról és brezoi-i bluesfesztiválról hazaszállingózó tagok

hogy nevükhöz méltóan szerepelhessenek az augusztus 15–18. között esedékes brassói nemzetközi Jazz and Blues Fesztiválon. Előtte, augusztus 9-én a Borudvarban tartják a főpróbát – érdemes őket meghallgatni.

A ConFusionnak csak a neve hangozhat újszerűen, hiszen tagjai, Tinca-Zan Laura (ének), Könczey Kinga (fuvola), Tinca Teddy (gitár), Tóth Olivér (basszusgitár) és Könczey Jenő (dobok) más zenekarokban már sokszor késztették vastapsra rajongóikat, többségük például a Free Connectionben, a White Bettyben vagy a Black Bettyben, de Tinca Teddy többek között Földes László Hobo és Weinberger Attila oldalán is gitározott. Neki – no meg Tóth Olivérnek – azért is külön szorítunk, mert