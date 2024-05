Kolozsvári Városnapok – együtt szórakozunk, együtt pihenünk!

Pénteken a kolozsvári iskolák diákjai 17 órától az Főtéren közösen lépnek fel az Európa gyermekei elnevezésű rendezvényen, majd 20.30-tól a dráma szerelmeseit várják ugyancsak a Mátyás-szobor környékére: a helyi Nemzeti Színház színészei egy Vasile Alecsandri darabot mutatnak be. A Farkas utcában kezdetét veszi az EthniCity Multikulturális Fesztivál, amely a helyi közösségek kultúráját hivatott megismertetni.

Június elsején együtt ünnepeljük a gyereknapot is!

A Sétatéren borfesztivál, koncertek, kézműves vásár, kalandpark és több tucatnyi workshop várja az érdeklődőket. A Karolina téren a zárónapon is koncerteket szerveznek, míg a Fogoly utcában történelmi eseményeket visznek színpadra. Érdemes ugyanakkor a Szamos-partra is ellátogatni, hiszen ott is számos meglepetés vár.