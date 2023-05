Kóborkutya-kérdés: várni kell a megoldásra

Egyelőre nem rendelkezik a csíkszeredai önkormányzat érvényes szerződéssel, ami a kóbor kutyák elhelyezését illeti. Ehhez a tevékenységhez egy sor előírásnak kell megfelelniük, amelyhez nemrég 200 ezer lejes beruházásként műtővel ellátott konténereket szereztek be a szükséges felszerelésekkel. Ezután jöhet a szolgáltatás kiszervezése. Addig a csíktaplocai kutyamenhelyt működtető Pro Animalia Alapítvány, a teherbírásuk és telítettségük függvényében önkéntesen is ellátja a kóbor kutyák befogásával és ellátásával kapcsolatos teendőket.

Ennek ellenére a városból is fogadnak be kutyákat, átlagban havonta tízet is, főleg a csibai, hargitafürdői, szécsenyi városrészekben.

– hangsúlyozta. Jelenleg is telt ház van a menhelyen, és az alapítvány személyzethiánnyal is küszködik. Száva Emese kitért arra is, hogy a kóborkutya-probléma gyökere az, hogy a gazdákat nem ellenőrzik megfelelően, ezért kutyáikat úgy tartják, úgy engedik szabadon, ahogy akarják. „Amíg nincsenek kellőképpen ellenőrizve a kutyatartók, a kutyák ivartalanítása, a csippel való ellátása, az adás-vételek követése, addig teljes illúzió azt várni, hogy egy falu, egy város kóborkutya-mentes legyen” – magyarázta. Szerinte, ha a csíkszeredai önkormányzat is nyitna egy menhelyet, az is rövid időn belül megtelne az említett okok miatt.

A menhelyen vasárnap nyílt napot tartottak, így lehetőségük volt a városlakóknak is betekintést nyerni a munkájukba. A létesítmény működését egyébként a németországi partnerszervezetük, a Bruno Pet állatvédelmi szervezet támogatja.

Megfelelni az előírásoknak

Bors Bélát, Csíkszereda alpolgármesterét is megkerestük a témában, aki elismerte, hogy jelenleg valóban nincs működő szerződésük, ezért – mint fogalmazott – mélységesen hálásak azért, hogy a Pro Animalia így is ellátja ezeket a tevékenységeket.