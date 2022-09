Kiterjesztik a szelektív hulladékgyűjtést, hamarosan a tömbháznegyedekben is megjelennek a színes tárolók

A kimutatások szerint míg februárban összesen 120 tonna újrahasznosítható hulladékot szedtek össze, júliusban ez a szám már 191 tonna volt. Igaz, a szolgáltató több ízben panaszkodott arra, hogy a vásárhelyeik nem gyűjtik elég pontosan a szemetet, néha bezsákolnak oda nem való hulladékot is a szelektív közé.

Mint a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője, Borsos Csaba a Székelyhonnak elmondta, a napokban kezdik el kihelyezni tömbháznegyedekbe a szelektív hulladéktárolókat. Ezekből mintegy 200-at helyeznek most el, közöttük lesznek föld felettiek és földbe süllyesztettek is. Hamarosan elkezdődik a városlakók tájékoztatása is, hogy október közepétől beindulhasson a szolgáltatás.

Soós Zoltán polgármester korábban arról számolt be, hogy két, hulladékgyűjtéssel kapcsolatos európai uniós pályázatot szeretnének benyújtani. Az egyik a tömbháznegyedekbe tervezett szelektív tárolószigetek létrehozása: a különböző színű tárolókat elkerített, zárt, kártyával kinyitható helyre tennék és érzékelőkkel látnák el, hogy a szolgáltató tudja, hogy mikor vannak tele, mikor időszerű a kiürítésük. Szintén uniós pénzalapokból hoznának létre olyan zárt tárolóhelyeket, ahova építkezési hulladékot, bútorokat, használt háztartási eszközöket lehetne kihelyezni – ezek elszállítása jelenleg igen körülményes. Ezt a két pályázatot szeptember végéig fogja benyújtani a városháza és remélik, hogy már jövőre esedékes lesz a megvalósításuk.