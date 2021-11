Kinyithatott a legtöbb iskola, a nyáltesztet otthon is el lehet végezni

Hétfőtől a három ezrelék alatti fertőzöttségi mutatójú települések iskolái és óvodái is visszatérhettek a jelenléti oktatásra, a tanintézetek személyzetének átoltottságától függetlenül. Az oktatási és egészségügyi miniszter erről szóló rendelete megjelent pénteken a Hivatalos Közlönyben is. A nyálteszteket otthon is el lehet végezni a diákokon, ha úgy dönt az intézmény. De szükség lesz szülői beleegyezésre, ha az iskolában végzik el.