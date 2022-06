Kilövési engedély még sehol, miközben minden nap látja a pásztor a medvét, amelyik rátámadt

2022. június 20., hétfő

Ilyen volt a tizenegyedik Székely Vágta

Ezrek érdeklődésére tartott számot a tizenegyedik kiadásához érkezett Székely Vágta, amit idén is Farkaslaka lovasa, Tamás Csaba nyert meg. A futamokon kívül azonban egyéb látványosságok is voltak a kétnapos rendezvényen, ezeket mutatjuk most meg.