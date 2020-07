Kicsi kosarak friss termékekkel

Lehetőség a kistermelőknek, hogy értékesítsék termékeiket. Mindig azt, aminek éppen szezonja van. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A kicsikosár.ro egy olyan virtuális tér, amely lehetőséget ad a kistermelők és tudatos fogyasztók találkozására, így a vásárlók heti, kétheti vagy havi rendszerességgel igényelhetik az éppen aktuális termésekből összeállított zöldséges, gyümölcsös kosarakat, illetve más házi termékeket. Noha a kezdeményezéssel első körben a Csíki-medence térségében élő kistermelőket szerették volna megcélozni, azóta udvarhelyszéki és Kovászna megyei termelők is csatlakoztak az oldalhoz.

További termelőket várnak

Csukás Emese, a kicsikosár.ro megálmodója és létrehozója nagyobb városokban már többször találkozott ehhez hasonló kezdeményezéssel, és úgy gondolta, helyben is van rá igény. Érdeklődni kezdett, lennének-e olyan kistermelők, akik hetente az éppen aktuális termésükből egy kisebb adagot beszállítanának a városba. Olyan sok érdeklődő csatlakozott, hogy megszületett a kicsikosár.ro ötlete, és mivel a kezdeményező dizájnerként dolgozik, a hozzá tartozó weboldal elkészítése sem okozott nehézséget. Jelenleg nyolc termelővel dolgoznak együtt, ebből háromnak szeptemberig már le van fedve a kínálata, ezért egyelőre le is kerültek az ajánlataik az oldalól.

Aktívan tehát négyen fogadnak rendeléseket, de továbbra is várják újabb kistermelők jelentkezését. Csukás Emese elmondása szerint

a kedvezőtlen időjárás és a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe kerültek a kistermelők, ez a kezdeményezés pedig segítséget jelent számukra.

Reményei szerint a nyár folyamán többen is csatlakoznak majd az oldalhoz, miután újabb termények érnek be. A kistermelők a weboldalon jelentkezhetnek, illetve ugyanitt rendelhetnek a fogyasztók is.

Azt együk, ami éppen terem

A kosaraknak pontosan meghatározott áruk van. Bizonyos esetekben a vásárlók válogathatnak is, hogy a meghatározott értékhatárig mi kerüljön a kosárba. A kínálatot mindig az határozza meg, hogy éppen mi terem, hiszen

a kezdeményezés lényege az, hogy idénytermékeket fogyasszunk.

Csukás Emese meglátása szerint manapság megszoktuk, hogy télen például paradicsomot eszünk, de ennek nagy ára van a környezetünk szempontjából. Emlékeztetett: régebben mindig azt fogyasztották, ami épp termett, retket tavasszal, paradicsomot nyáron, sütőtököt ősszel, a helyi zöldség és gyümölcs ráadásul egészségesebb is. Ezáltal a kezdeményezés a kistermelők felkarolását, illetve a vásárlói tudatosságot hivatott szorgalmazni.

A fogyasztók az oldalon rendelhetnek a tetszésüket elnyerő kosarakból egy alkalommal, de előjegyzést is lehet kötni egy vagy három hónapra, és akkor minden héten kézhez kapják a kosarat. A termelők hetente egy napon szállítják ki a kosarakat, a pontos nap minden eladónál fel van tüntetve. Emellett az is látható, hogy mi szerepel éppen az általuk kínált kosárban, mennyi az értéke, és az is, hogy várhatóan mi lesz még később benne.