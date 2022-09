Kezdődik az iskola: változásokkal köszönt be a 2022/2023-as tanév

Országszerte több mint 3 millió óvodás és iskolás kezdi el a 2022/2023-as tanévet hétfőn. Az új iskolai év sok szempontból más, mint a tavalyi: míg egy évvel ezelőtt mindenki maszkban volt a tanévnyitókon, és a szülők nem mehettek be az oktatási intézményekbe, most nincs erre vonatkozó korlátozás. Ugyanakkor jó néhány változás életbe lép az iskolai évben, többek közt nem félévekre, hanem öt modulra lesz osztva a tanév, és a diákok értékelési rendszere is változik.