Kezdődik a Fortuna Park építése Székelyudvarhelyen (x)

Hétmillió eurós magánberuházásra bocsátott ki építkezési engedélyt a városháza. A kivitelező azonnal neki is fog a munkának. Az első tömbházat egy év alatt húzzák fel.

• Fotó: Forrás: fortunapark.ro

Három tömbházat, összesen 126 lakást épít Székelyudvarhelyen egy vállalkozó, a gyakorlati munka máris megkezdődhet, miután a beruházás megkapta az összes szükséges engedélyt.

A tervek szerint jövő ilyenkor átadják az első 42 lakást.

Amint arról már beszámoltunk, nyolcszintes épületeket emelnek a Fások utcájában, az ütemterv szerint évente felhúznak egy tömbházat. Az ingatlanfejlesztést végző csíkszeredai cég Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön már több mint kétszáz lakást épített.

A vállalat tulajdonosa, Csergő Zsolt korábban azt nyilatkozta portálunknak, hogy „a Fortuna Park tömbházait elsősorban a kényelem, a biztonság és a luxus jellemzik. Olyan külső szolgáltatások társulnak a lakásokhoz, amelyek a 30–40 éves blokkok esetében elképzelhetetlenek. Például a lépcsőházban, a garázsban, a biciklitárolóban, de még a hulladéktárolóban is állandóan 22 Celsius-fok van télen-nyáron. A tömbházakba a világ legjobb felvonóit, OTIS-lifteket szerelnek be. A fűtést Ariston márkájú, kiváló minőségű kazánok biztosítják. Minden lakásnak saját gigakalória-mérője van, minden tulajdonos annyit fizet, amennyit fogyaszt. Ez érvényes a vízre és a villanyra is. A teraszok burkoltak és szigeteltek, inoxkorláttal és színezett biztonsági üveggel adjuk át. A földalatti garázs kapuja távirányítós, a privát parkolót pedig ugyancsak távirányítós sorompó tartja zárva. Ezek a helyek ugyanis a lakóknak vannak fenntartva, minden lakáshoz kijelölt hely váltható”.

A felhasznált anyagok kapcsán pedig jelezte, kizárólag olyanokból dolgoznak, amelyek megbízhatók hosszútávon, és minőségileg kiemelkednek a mezőnyből. Így sikerült elérni, hogy a Fortuna Parkok épületei energetikai bizonylata mindig A kategóriás, 100 pontos.

