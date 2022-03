Kevesebb mint egy hét múlva már elkezdenék Csíkszeredában a tavaszi nagytakarítást

A megszokott módon, de a tavalyinál jóval korábban szeretné elkezdeni az általános tavaszi nagytakarítást a csíkszeredai városvezetés. Ehhez természetesen az időjárásnak is szelídülnie kell még, de a szándék az, hogy már márciusban megkezdődjön a gépi és kézi portalanítás, amelyet húsvétig be akarnak fejezni.

Ellenkező esetben egy héttel el kell halasztani a portalanítás elkezdését. Az elöljáró azt mondta, még a csúszás esetén is be tudják fejezni húsvét előtt, nagypénteken az utak és járdák megtisztítását a tél folyamán összegyűlt portól, hulladéktól. Hozzátette, a köztisztasági és hulladékelszállítási feladatokkal megbízott Eco-Csík Kft. már végzi a közterületeken felgyűlt sár eltakarítását – ez minden tavasszal megelőzi a tavaszi nagytakarítást.

Megtisztítják a zöldövezeteket, az úttesteken, járdákon levő port munkagépekkel, illetve kézi erővel gyűjtik össze, majd porszívó gép fejezi be a műveletet. Nem minden autótulajdonos tett eleget az elmúlt években sem a városháza kérésének, hogy a takarítás miatt lezárt útszakaszokról időben vigye el gépkocsiját, ezért ilyen esetben a megbízott cég elszállította az otthagyott járműveket. Idén sem lesz másként. Bors Béla úgy értékelte, tavaly sem okoztak nagyobb fennakadást a parkolókban maradt autók, most is igyekeznek előre jelezni a takarítás menetrendjét.