Kettő az egyben: új pálya és játszótér Székelyudvarhelyen

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A Megújulnak játszótereink nevű program részeként tíz játszóteret újítottak már fel Székelyudvarhelyen, közülük ez a második sportjátszótér – jelezte a létesítmény hivatalos átadásán Gálfi Árpád polgármester. Pingpongasztal, teqballasztal és kosárlabdapalánk is helyet kapott a játszótéren, amely így sportpályaként is működik. A hely adottságai viszont lehetővé tették, hogy a kisebb gyerekeknek kötélmászkálót, forgót, hintát is felszereljenek, így megfelelő mozgási lehetőséget biztosít a környéken élő sportkedvelő fiatalok és gyermekek számára is – mondta a városvezető.