Két hét karantén a sportcsarnokban, hatósági ellenőrzéssel, őrző-védő szolgálattal

Mintavétel koronavírusteszthez a sportcsarnokban. Archív • Fotó: Veres Nándor

„Nem hagyhatják el a sportcsarnok területét, ami magában foglal egy elkerített, kis kinti részt is, amelyet a bejáratnál alakítottunk ki, hogy ki tudjanak menni a friss levegőre” – tájékoztatta lapunkat Bors Béla alpolgármester. Az elöljáró kérdésünkre részletezte, a kiszolgáló személyzet – önkéntesek, a Caritas dolgozói és egyéb szervezetek kisegítői –

a járványügyi szabályok szigorú betartásával léphetnek be az épületbe, betartva a kesztyű és védőmaszk használatának kötelezettségét, figyelembe véve a távolságtartási szabályokat is.

Hozzátette, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal egyeztetve országosan is lejelentett karanténról van szó, ennek értelmében a hatósági szervek is fokozott figyelemmel követik a szabályok betartását.

„Ezen kívül egy helyi örző-védő cég portaszolgálatot is teljesít a létesítményben. Az elszállásoltak továbbra is karszalaggal rendelkeznek, rajtuk kívül még a kiszolgáló és oktató személyzet léphet be az épületbe a kötelező testhőmérséklet mérése után. Kiemelten figyelnek arra, hogy szeszes italt se juttassanak be a sportlétesítménybe” – egészítette ki az alpolgármester.

