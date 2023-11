Kénytelenek hitelt felvenni, mert egymillió lej hiányzik a végső elszámoláshoz

Az önrészhez ugyan számos támogatást kaptak többek között az államtól, a Hargita megyei önkormányzattól, de még így is híján maradtak egymillió lejnek a végső elszámoláshoz.

Erről a kúria megnyitó ünnepségén is említést tett Kencse Előd községvezető.

„Csak hitelből tudjuk fedezni a ki nem fizetett számlákat” – válaszolta a községvezető, hozzátéve, más forrást nem találtak, így kénytelenek voltak ezt a megoldást választani. Mint magyarázta, korábban az állami kincstártól akartak hitelt felvenni, de miután megváltoztak annak feltételei – törölték azt a lehetőséget, hogy a regionális operatív program pályázatainál az el nem számolható költségekre is lehessen kérni kölcsönt –, így akkor nem tudtak élni vele.

már előrehaladtak a procedúrával egy banknál, az önkormányzati képviselő-testület is jóváhagyta, így ennél a megoldásnál maradnak.

A hitelt tízéves futamidőre veszik fel, azzal a lehetőséggel, hogy akár a kölcsön határidejének lejárta előtt is visszafizethetik. Kencse Előd a témához kapcsolódóan azt is elmondta, hogy a földgáz bevezetéséről szóló, európai uniós pályázatukhoz – amelyet Csíkszentsimonnal közösen valósítanak meg – is szükség lesz arra, hogy kölcsönhöz folyamodjanak, ezt azonban már a kincstártól fogják igényelni.