Kastélynap a gernyeszegi Teleki-uradalmon

A gyerekeket is gazdag programmal várják a szervezők. Archív • Fotó: Antal Erika

A Kastélynapon – ahová ez alkalommal is ingyenes a belépő – most is lesznek vezetett séták, játékok és kézműves műhelyek gyerekeknek, kiállításmegnyitó, filmvetítések, különböző témájú beszélgetések, táncelőadások, a napot pedig dzsesszkoncerttel zárják.

A kaput a látogatók előtt délelőtt 10 órakor nyitják meg, fél 11-kor a Kastély Erdélyben című fotókiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket Szabó Tamás fotós jelenlétében. 11-kor bemutatják a Nyári Egyetem a Kastélyban projektet és annak fotókiállítását. Az első vezetett, magyar nyelvű séta is 11-kor indul a kastélyban, ami egy órát tart, és

szakavatott idegenvezető mutatja be a szobákat, beszél azokról, akik ott laktak valaha, szokásaikról, életmódjukról.

A román nyelvű idegenvezetés déli 12-kor indul, majd fél 1-től magyar nyelvű sétára lehet jelentkezni a parkban.

HIRDETÉS

Mint minden alkalommal, most is megnézhetnek az érdeklődők egy filmet. Az utolsó nagyasszony című, 2018-as, 70 perces alkotást először 12 órai kezdettel vetítik, majd délután 4-től megismétlik. A gazdag programból nem hiányzik a református, illetve az ortodox templomok bemutatása sem, valamint a falu feletti domboldalon álló Teleki-kripta meglátogatása. A túra fél 1-kor kezdődik és 2 óráig tart. Fél 2-től Fábián István tart előadást Ruházat és ékszerek a Teleki-gyűjtemény római kori sírkövein címmel.

A délután folyamán további sétákat tartanak a kastélyban, fél hattól fellép a körtvélyfáji Bokréta Néptáncegyüttes, majd fél héttől Mátyás király korabeli táncokat mutat be a Passeggio együttes a Riverenza kíséretében.