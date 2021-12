Juhász Péter megtévedt logikája, avagy az eltévedt juhász

• Forrás: pillanatkép Juhász Péter videójából

No, és mit tudtunk meg nevezett videóból? Hogy Veress László Székelyudvarhelyről származik, azaz földink; hogy – valami istenverte törvényszerűség miatt – édesapja is udvarhelyi kellett legyen. A videóban egy csuklyás alak névtelenül, a kamerának állva nyilatkozik, szerinte az édesapa bíró volt, tehát minden bizonnyal szekus is. Hát persze, ilyen alapon mindenki, aki ’89 előtt középvezetőnél több volt, az mind szekus. Sőt, azok kutyái is. Minek ezt bizonyítani? Szekus volt és kész.

A (le)leplezés királyát (alias Juhász Pétert) az az apró tény sem izgatja, hogy az a bizonyos ingatlan, mely szép, meg kell adni, szóval, az az ingatlan 2006 és 2010 között épült, amikor Veress László nem lehetett Kövér kabinetfőnöke, mert – úgy-e – Kövér még nem volt a parlament elnöke.

De kicsire nem adunk. Van ez tovább is.

HIRDETÉS

Juhász Péter tovább is leplezi a valóságot, hogyaszondja: Kövér László a „ti” [értsd: magyar adófizetők] pénzeteken látogat/tulajdonol(?) „strómanon” keresztül ingatlant Tibódban, ami pénz egy bizonyos Frank Liu tajvani milliárdos adományából származhat(na). Juhász itt akkora pofont ad a logikának, hogy a fal adja másikat. Először is: a Veress nevére telekkönyvezett ingatlan 2010-ben már állt, 2015-ös az utolsó felépítményekre vonatkozó bejegyzés, de Frank Liu adománya akkor még sehol nem volt, szóval, az Ábel Egyesületnek 2019-ben érkezett 35 milliós adományból nem épülhetett semmi 2015-ben vagy előtte Tibódban. Sem. Igaz, ez puszta logika, meg némi tény.

Mi legyen viszont azzal az információval, hogy a telekkönyvbe 2019-ben bekerül az Ábel Egyesület elővásárlási joga? Két lehetőség van – Juhász Péter „vaslogikáját” követve: vagy azért került be az elővásárlási jog, hogy a 35 millió megérkezzen az Ábel Egyesülethez (egy!), vagy azért érkezett az adomány, hogy az elővásárlási jog bekerüljön (kettő!). Melyik legyen, Juhi? Mindkettő irreleváns, mert tudjuk, hogy ebből az adományból semmi sem épülhetett Tibódban, mert ami igen, az már 2015-ig tető alá került. Tudom, az időrenddel, azzal van a baj. Nyilván.

De azt sem értem, hogy Liu magánadománya miként válhatna adófizetői pénzzé? Ha ez előfordulhatna, akkor például Soros György fölött igencsak baljós árnyak tornyosulnának. No, de ha egy magyar származású amerikai „filantróp” pénzéhez semmi közünk, mert – úgy-e – az az övé, akkor a mi Juhász Péterünknek mi köze is van egy [tajvani] „filantróp” pénzéhez/adományához? Már ha szigorúan csak a logikát követnénk, amivel, lám-lám, igencsak hadilábon áll a kendermagos. Jó, jó, de kicsoda ez az ismeretlen csuklyás alak, aki mindent is „tud”?