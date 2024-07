Jubilál Csík vármegye első református temploma – ráadásul Gyergyóban

Százhuszonöt éves évfordulót ünnepel a gyergyószentmiklósi református gyülekezet: 1899-ben épült a gyergyószentmiklósi református templom. A gyülekezet különleges eseménysorral készül, amelyhez a más felekezetűek bekapcsolódását is várják.

1899-ben építették és abban az évben fel is szentelték Gyergyószentmiklóson a református templomot. A 125. évfordulót augusztus 25. és szeptember 1. között egyhetes eseménysorral ünneplik meg.

Gundel Takács Gábor népszerű televíziós személyiséget is meghívták egy pódiumbeszélgetésre; ő egyébként egy vallási, egyházi kötődésű kérdésekre alapozó vetélkedőt is vezetni fog.

Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, nem csak a református felekezetűeket várják a programjaikra, sőt, hívják a más egyházak híveit is. Éppen ezért a nyitó istentisztelet augusztus 25-én délután 6 órától lesz azért, hogy aki részt szeretne ezen venni, annak ne kelljen választási helyzetbe kerülni, hogy ezen vegyen részt vagy saját felekezete vasárnapi szertartásán.

a többségében katolikus városban és környékén még ma is érezhető, hogy a reformátusokat, illetve magát a református egyházat egyesek még mindig különcségnek tartják.

Jó alkalom lehet az ünnepségsorozat arra is, hogy ezen változtasson, a különbségek helyett a közös pontokat találják meg. Az esemény megszervezéséhez önkénteseket várnak felekezeti hovatartozás nélkül. És aki az előkészítő munkában is részt venne, azt szerda esténként a gyülekezeti teremben kapcsolódhat be ebbe.

Reformátusok Gyergyó életében

A Tarisznyás Márton Múzeumban egy kiállítással készülnek, amelynek mottója: Reformátusként Gyergyóban, reformátusként Gyergyóért. Itt olyan személyiségek életútját, tevékenységét ismerhetik meg a látogatók, akik az évtizedek alatt meghatározó szerepet töltöttek be a város közéletében. Van köztük iskolaigazgató, orvos, gyógyszerész, vagy éppen polgármester is.