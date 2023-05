Jó tudni: a vagyonnal nem jár együtt tudás

– Maradjunk is ennél a pontnál, és bontsuk ezt ki.

Óriási probléma Székelyföld-szerte, hogy a tisztséget nyert polgármesterek többsége azt hiszi, a frissen ráruházott hatalommal együtt tudást is kapott, holott ez koránt sincs így – véli Ambrus Tibor egyetemi oktató. Megoldási javaslatokat is ismertetett.

A továbblépést pedig az befolyásolhatja – nyilván nem minden esetben –, hogy az elmúlt évtizedek alatt milyen tudásra tudtak szert tenni. Most itt ez lehet az alapkérdés.

Ebből nagyon sokan jó piacot értek el, mert jól dolgoztak. Tehát jól indultak. Ez idáig teljesen rendben van, dicsérendő és díjazandó is, hiszen ebben rengeteg munkájuk van. Csak közben eltelt húsz-harminc év és az akkori középkorú vállalkozók felett is eljárt az idő.

az angol nyelv itt nem volt elterjedt, a románt is kevesen beszélték anyanyelvi szinten, ezért a tőke inkább más régiók felé fordult.

A régit és az újat együtt azonban továbbra is nagyon nehéz itt elfogadtatni. Azok a cégek azonban, amelyek esetében ez a kettősség működik, azok előnyben vannak.

– … ha valami húsz éven át működött, akkor az még egy ideig elketyeg – gondoljuk mi, székelyek.

– Tévesen! A cégvezetőknek rá kellene jönniük arra, hogy a vezetést most már meg kell osztaniuk másokkal, diverzifikálni kell a tevékenységet, mert „kevés vagyok én”. Jól működő cégeknél is megfigyelhető, hogy tehetséges tulajdonosok szenvednek, mert nem tudnak rendszert vinni a vezetésbe; vagy ha visznek is, azt nem használják ki kellően. Például teljesítményértékelő vagy minőségbiztosítási rendszerre lenne szükségük.