Ambrus Tibor: amikor egy új polgármester belép a hatalomba, azt hiszi, hogy a tudást is megkapta hozzá

Óriási probléma Székelyföld-szerte, hogy a tisztséget nyert polgármesterek többsége azt hiszi, a frissen ráruházott hatalommal együtt tudást is kapott, holott ez koránt sincs így – véli Ambrus Tibor egyetemi oktató. Elgondolkodtató megállapítására szervezetfejlesztési szakemberként megoldási javaslatot is adott lapunknak.

Ambrus Tibor: amikor a polgármester vagy alpolgármester első nap belép a hatalomba, vagyis a polgármesteri hivatalba, azt hiszi, hogy a tudást is megkapta hozzá • Fotó: Veres Nándor

nemcsak elmondjuk, hogy mit kellene tenni, hanem meg is csináljuk.

– Egy-két ilyen kudarcom valóban volt. De tapasztalatom szerint van olyan polgármester – és nem bántani akarok senkit –, aki fel sem fogja a pozícióját. Tehát nem jut el a tudatáig, hogy ő több ezer ember sorsáért felel. Mindössze a székét és a hatalmát nézi, és azt, hogy mindenki vigyázzban álljon, ahogy meglátja őt. Egy polgármester kérdezte is tőlem, hogy hogyan lehetne elkerülni a hajlongásokat? Azt válaszoltam, hogy az irodája ajtaján cserélje le a mostani táblát: a polgármesteri funkció ezentúl hatalmas betűkkel szerepeljen, a saját neve pedig egy kisebb betűméretű, fel- és lecsavarozható táblácskán álljon. A kérdés, hogy van-e alázat az adott polgármesternél vagy megyei tanácselnöknél. Mert ugye van az embereknek IQ-ja (értelmi képessége) és EQ-ja (érzelmi intelligenciája).

Az a baj, hogy tapasztalatom szerint a polgármesterek nagy része ezt nem is tudja szétválasztani. Nemrég beszéltem egy polgármesterrel, aki azt mondta nekem: ő városvezető akar lenni, az alpolgármester pedig vigye az apparátust. Ez egy nagyon helyes mondat, mert az alpolgármester(ek) felel(nek) a rendért, köztisztaságért, hóeltakarításért, kulturális munkáért stb., a polgármesternek pedig tartania kell a kapcsolatot a lakossággal, el kell járnia lakossági gyűlésekre. Ez azért fontos, hogy lássa a felmerülő problémákat, és adjon iránymutatást az alpolgármesterének vagy alpolgármestereinek vagy a városmenedzsernek, hogy a technikai fejlesztéseket milyen irányba vigyék el.

A polgármestereknek nagyon nehéz a helyzetük, hiszen egyidőben kell politikusoknak lenniük – megfelelni a választói tömegnek –, és eközben a polgármesteri hivatal apparátusát (intézményét) is nagyon szigorú kézzel kell irányítaniuk, hogy teljesítsenek, a lakosság pedig meg legyen elégedve a közszolgáltatásokkal.

– Egy időben egyszerre több önkormányzati munkánk is volt, még 2008 környékén: Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Kovászna Megye Tanácsa és mások. Néhány éves távlatban egyszerre dolgoztunk ezeknél az önkormányzatoknál, munkánk nagy részét le is födték. Fontos tudni, hogy

– Akkor ugorjunk mi is a mélyébe. Mire emlékszik a kétezres évek közepéből az önkormányzatok szervezetfejlesztésével kapcsolatban?

– Amúgy milyen típusú önkormányzataink vannak Székelyföldön?

– Nem lehet kategorizálni az önkormányzatainkat. A polgármesteri hivatalok vagy megyei tanácsok is úgy működnek, mint a cégek: az első ember, a vezető karakterétől függenek. Az intézmény és az adott település is azt a karaktert veszi át, amilyen az első emberé. Ezért nem mindegy, hogy ki az első ember, hogy szakmailag tényleg felkészült egy település vezetésére, vagy csak egy kalandor politikus!

– Na, de milyen első embereink vannak?

– Én kétféle polgármestert és alpolgármestert különböztetek meg: amelyik alázattal van a funkciója iránt és amelyik nincs alázattal. Ugyanakkor tapasztalatom szerint

semelyik párt nem készíti fel a polgármestereit vagy leendő polgármestereit és majdani tanácsosait arra, hogy az elnyerő funkciót jól ellássák.

A polgármesterek a legtöbb esetben attól szenvednek, hogy nincs meg a szakmai tudásuk az intézmény irányításához, de van egy elképzelésük, ami lehet, hogy szervezetileg semmilyen módon nem valósítható meg. Ugyanakkor a törvénykezés és az adott környezet sem támogatja, hogy azt meg tudják valósítani. Például a kezdő polgármesterek nem is látják, hogy egy döntés után akár évekbe is beletelhet egy PUZ (területrendezési terv) kiadása. Nem is beszélve a pályáztatásokról, európai uniós pénzek lehívásáról, közbeszerzések lebonyolításáról.

Sokszor egyik elöljáró elindítja a folyamatot, egy másik pedig végrehajtja, azaz learatja a babérokat. A legtöbb polgármester rövid távon gondolkodik; legalább hatvan polgármestert ismerek, és azok mindössze tíz százaléka gondolkodik hosszú távon.

Különben épp ez a különbség a politikus és az államférfi vagy ún. városvezető között, hogy a politikus csak azt nézi, hogy legközelebb is válasszák meg, az államférfi viszont azt, hogy a lakosságnak jó legyen. Az apparátus akkor szenved, ha a vezető csak a holnapot látja. De ha már problémákat nézünk, mindenképp meg kell azt is említenünk, hogy az új polgármesterek és alpolgármesterek nagy részének nem jut el a tudatáig, hogy ha hatalomba kerül, akkor a nép a hatalommal együtt nem ad tudást is neki. És

amikor a polgármester vagy alpolgármester első nap belép a hatalomba, vagyis a polgármesteri hivatalba, azt hiszi, hogy a tudást is megkapta hozzá. Ez a legnagyobb hiba.

Sok esetben nem mérik fel, hogy a hatalommal együtt nem jár tudás. Ezt a nagyon egyszerű logikát sokan nem értik meg. Én felsőoktatásban tanítok, és ha nekem adnának egy olyan jogot, hogy kínai nyelvből vizsgáztassak le embereket, akkor a hatalmam onnantól kezdve meg lenne hozzá, de nem volna hozzá tudásom. Valahol így látok sok polgármestert, aki – miután megválasztják – első munkanapján rájön arra, hogy neki ez az egész funkció kínai. Ez a helyzet a politikai pártok felelőssége.