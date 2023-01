Jézus megkeresztényködött – vízkereszthez köthető régi hagyományok

Gyakorlatilag egyházi vonalon él tovább a hagyomány, hiszen a katolikusoknál a pap szenteltvízzel hinti meg a híveket, az otthonukat, Isten áldását kérve a házra és minden lakójára” – részletezte a néprajzkutató. Mint köztudott, folytatta, a szenteltvíznek – amit háromkirályok vizeként is említenek – régen mágikus erőt tulajdonítottak, gyógyító, gonoszűző, rontást megelőző szerepe volt. És ezt a hiedelmet az egyház is erősítette, vannak olyan feljegyzések a 15. századból, amelyek arról számolnak be, hogy

és gyógyulásukért imádkozott. Ez annyira beivódott a katolikus hívek tudatába, hogy a templom bejáratánál szenteltvízbe mártott ujjal vetünk keresztet.

De szenteltvizet használnak a keleti ortodoxok, az ókatolikusok, az anglokatolikusok, illetve más egyházak hívei is, és a mindennapi életben is fontos szerepet kapott, a megkeresztelkedéstől kezdve. Az oltár előtt álló menyasszonyt és vőlegényt is meghintik vele, illetve amikor a halottat kísérik utolsó útjára, akkor is szórnak a koporsójára.