Javaslat Gyergyóból: az időjárási viszonyokra is figyeljenek az energiaár-támogatásoknál

Vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat is, és a kormányzati hatáskörüket felhasználva ennek megfelelően módosítsák a villanyáram és földgáz áremelkedése miatt bevezetett kompenzációt – erre kéri az RMDSZ-t Garda Dezső egykori parlamenti képviselő.

Nem mindegy, hogy az országban ki hol fűt. Hargita megye e tekintetben nincs előkelő helyen. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Növelje meg a kormány az elektromosáram- és földgázár-támogatásban részesülő háztartások körét úgy, hogy ne csak a 200 kilowattóránál kevesebb villamos energiát, illetve 200 köbméter alatti gázmennyiséget fogyasztók részesüljenek támogatásban, hanem

legkevesebb 300-ra nőjön a küszöbérték azokban a megyékben, ahol az időjárási viszonyok ezt indokolják

– ezt javasolja az RMDSZ-nek Garda Dezső korábbi parlamenti képviselő.

„A döntéseket Bukarestben hozzák, és az ottani viszonyokból indulnak ki, miközben Hargita megyében sokkal inkább sújtja majd a lakosságot a villanyáram és a gáz árának emelkedése. A kormány módosítsa úgy a kompenzációról szóló jogszabályt, hogy ezt a tényt is vegye figyelembe.

Bukarestben a legmagasabbak a fizetések, és az időjárás is kedvezőbb, míg Hargita megyében a fizetések és a nyugdíjak is a legalacsonyabbak országos viszonylatban, ezzel szemben pedig a hőmérséklet 5–10 fokkal is hidegebb, mint az ország más vidékein,

és sokkal hosszabb ideig kell fűteni is” – érvel Garda Dezső.

Garda javaslata szerint az RMDSZ-nek kötelessége lenne lépéseket tenni, hogy az árszámításoknál kedvezményekben részesülhessenek a hidegebb megyékben élők. A volt parlamenti képviselő hozzátette, mint az ország leghidegebb régiója, Hargita megye számára lenne ez a legfontosabb, de biztosan örülnének neki például Szucsáva megyében is, ahol hasonló hőmérsékleti viszonyok tapasztalhatók, mint itt.

Rámutatott, nyilván fontos a legkisebb jövedelemmel rendelkezőket támogatni, de

ideje lenne a középosztályt is felkarolni, hiszen ez a réteg (amely a minimálbérnél valamivel nagyobb jövedelemmel rendelkezik) az, amely termelni tud, értéket teremt és fenntartja a gazdaságot.

Ha nem figyelnek erre a rétegre, sokan lesznek, akik a megnövekedett energiaárak miatt a rászorulók közé fognak kerülni – vetített előre az RMDSZ egykori parlamenti képviselője.