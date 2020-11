Járványhelyzetben nem terhelik feleslegesen a csíkszeredai sürgősségi osztályt a betegek

Az utóbbi időben megváltozott az a szokás, miszerint a betegek sokszor olyan egészségügyi problémákkal is a sürgősségi osztályhoz fordulnak, amelyek nem oda valók. Ez legalább egy jó hír, hiszen így kevésbé terhelik és lassítják az ellátást a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban – tudtuk meg Kacsó Jolántól, a sürgősségi osztály főorvosától.

Az idős hölgy az egyik székelyföldi kórház sürgősségén várja a diagnózisát • Fotó: Beliczay László

A tapasztalat azt mutatja – mondta érdeklődésünkre az egészségügyi szakember –, hogy legtöbben, akik koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket észlelnek magukon, „két lábukon mennek a sürgősségre”, mások pedig mentőt hívnak, vagy felkeresik a megyei egészségügyi igazgatóságot.

Kacsó Jolán szerint az utóbbi az ideális, hiszen így adott a lehetőség, hogy az enyhébb tüneteket észlelő személy otthonában is elvégezhető a teszt. Kérdésünkre, miszerint előfordulhat-e, hogy valaki a sürgősségi osztályon való várakozás közben fertőződjön meg, az egészségügyi szakember leszögezte, ez gyakorlatilag lehetetlen, hiszen az előírt protokoll szerint járnak el, megfelelően elkülönítik a betegeket.

Most már annyira vigyázunk a kórházon belül, hogy a személyzet, aki elkapja a fertőzést, az nem a kórházban betegszik meg, hanem kívülről

– fejtette ki Kacsó Jolán.

„Jöjjenek be egy órára”

„Amióta Hargita megyében is elszabadult a vírus és egyre meredekebben növekedik a koronavírus-fertőzöttek száma, azóta a kisebb egészségügyi problémákkal, amelyet megoldhat a háziorvos vagy az ügyeleti központban is kezelhetők, az emberek már nem a sürgősségi osztályhoz fordulnak” – fogalmazott a főorvos, hozzátéve, ez nagyban köszönhető annak is, hogy a sajtó által mediatizálva van a járvány veszélyessége.

HIRDETÉS

Kérdésünkre, hogy mit gondol a járványtagadók által gyakran ismételgetett állítások valóságtartalmával kapcsolatban (például: nem veszélyesebb, mint az influenza), úgy fogalmazott,

ezek az emberek jöjjenek be egy órára a sürgősségi osztályra, és egyből elhiszik, mennyire súlyos járvánnyal is van dolgunk.

A fertőzés lefolyása rendkívül kiszámíthatatlan, nagyon súlyos tüneteket produkálhat, és bár az idősebbek és a krónikus betegséggel küszködők tartóznak a veszélyeztetettebb kategóriába, a fiatalabbakat is nagyon megviseli.

A járványtagadó mentalitás miatt sokszor érezhetnénk úgy a kollégákkal, hogy a munka, amit végzünk, teljesen felesleges

– nehezményezte Kacsó Jolán.