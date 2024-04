Jack Cole dalaival ünnepelik a magyar költészet napját

Az előadás története 1997-ig vezethető vissza, amikor a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem három színinövendéke – Fazakas Ernő, Márton Lóránt és Nagy Csongor – lecsapott Kovács András Ferenc (KAF) Jack Cole daloskönyve című, frissen megjelent kötetére, és megzenésítette a közel egy évtizedes költői szerepjáték több darabját.

Identitásaink sok-sok humoros történetét idézi fel a közel másfél órás lírai koncert a Kossuth-díjas Kovács András Ferenc csodálatos szövegei és egy olyan zenei világ által, mely három fiatal színész kirobbanó energiáját és játékosságát tükrözi.

Az első megzenésített KAF-verseket az 1997-es városnapok alkalmával adta elő a csapat a marosvásárhelyi várkertben, ahol koncertjük akkora sikert aratott, hogy újabb költeményeket is feldolgoztak, illetve bemutattak egy zalaegerszegi színházi kiszálláson. Ezután egy kanadai fellépés reményében kerültek be újabb Jack Cole-dalok a repertoárjukba, amely vendégszereplés végül is elmaradt, de az elkészült műsorból 1997 decemberében a Transzylvanian Bú Boys megtartotta első egész estés, nagy sikerű koncertjét a marosvásárhelyi Art Galériában.