Izsák szerint „minden adott, hogy negyvenezren vonuljanak fel” a Székely Szabadság Napján

Mint ismert, az elmúlt években a hatóságok mindenképpen akadályozni szerették volna a felvonulást és a tüntetés áthelyezését a város központjába. Dorin Florea polgármester és a magyar ügyekben jobb kezének számító egykori rendőrfőnök, Valentin Bretfelean minden egyes alkalommal feltételekhez próbálta kötni a tüntetés „engedélyeztetését”. Hol a felvonulókat igyekeztek mellékutcákba terelni, vagy éppenséggel a járdán tartani, hol az alig háromszázötven férőhelyes ifjúsági ház termét ajánlották fel az összejövetel színhelyéül.

Két esztendővel ezelőtt a csendőrség közel száz szervező és résztvevő nevére állított ki utólag kihágási jegyzőkönyvet. A bíróság sorra érvénytelenítette ezeket, és törölte a kiszabott pénzbírságot. A közúti rendőrség több ízben is megállította, és hosszan tartó ellenőrzéssel késleltette a más megyékből érkező autóbuszok érkezését.

Kérdésünkre, hogy mi újat hozhat az idei rendezvény, Izsák Balázs elmondta, a szervezők forgatókönyve szinte semmiben sem változott az eddigiekhez képest.

Az elmúlt években, nagy kegyesen, félsávos útlezárást rendeltek el. Ha az idén másként döntenek, én nem mondhatom az embereknek, hogy bátran lépjenek le a járdáról és álljanak az autók elé. Viszont ha a rendőrség kicsit is professzionálisan közelít a kérdéshez, nem szorítja be a tüntetőket a járdára, mert azzal lényegében a többi járókelő mozgáslehetőségét korlátozná

– vélekedett Izsák Balázs, aki szerint minden körülmény adott, hogy negyvenezren gyűljenek össze és vonuljanak a prefektúra elé: a szabadság napja szombatra esik,

a tavalyihoz képest több a motiváló erő és jobb a mozgósítás.

A csendőrségi túlkapások miatt nemcsak pert nyertek a megbírságolt személyek, de bűnvádi feljelentést is tettek Ioan Cenean parancsnok és beosztottjai ellen. „Hamisítás illetve felbujtás miatt jelentettük fel azokat, akik olyan személyeket büntettek, akik nem is vettek részt a tüntetésen, illetve a jegyzőkönyvek kiállítására kötelezték alattvalóikat” – közölte Kincses Előd, akinek minden egyes ügyfele jogerősen pert nyert. A bűnvádi eljárást illetően a marosvásárhelyi ügyvéd elmondta, jelenleg is folyik a nyomozás, amely „ilyen esetekben” nagyon el szokott húzódni.

Állásfoglalást tett közzé a Székelyek Világszövetsége



Közben a magát Székelyek Világszövetségének nevező szervezet – amely nemzeti kisebbségként szeretné elismertetni a Magyarországon élő székelyeket – elnöke, a Dallasban élő, csíkszeredai származású Mihály András a napokban azzal riogatta a Facebookon az olvasókat, hogy egy szélhámosok által vezetett magáncég adományokat gyűjt a Székely Nemzeti Tanács nevében. A „magáncég” lényegében egy non-profit egyesület, az SZNT háttérszervezete, a Siculitas. Két nappal ezelőtt a világszövetség egy közleményt is kiadott.



„Kérjük azon független gondolkodású székely és magyar testvéreinket, akik elégedetlenek a harminc éve már csak ígérgetett autonómia törekvésekben, gondolják meg azt, hogy a továbbiakban részesei szeretnének-e lenni ennek az eseménynek, amelynek mára már csak propaganda értéke maradt, vagy inkább a székely önrendelkezést nemzetközi szintéren kiharcolni kívánó Székelyek Világszövetsége törekvéseit segítik elő” – írja állásfoglalásában az Amerikai Egyesült Államokban létrehozott szervezet.