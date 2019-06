Ismét csendes tüntetésre készülnek az orvosis diákok Marosvásárhelyen

Csendes tiltakozásra készülnek ismét az egyetem épületében • Fotó: Haáz Vince

Pénteken 12 órától folytatódnak a tárgyalások, a tervek szerint az orvosi egyetem épületében – tudtuk meg a tárgyalásokon ezúttal is résztvevő Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnökétől, Marton Lászlótól.

Hozzátette: a januárban elkezdett egyeztetés folytatódik, volt még egy tárgyalás májusban, most ismét egy asztalhoz ül az egyetem vezetősége, a magyar tagozat képviselői, illetve a politikum és a diákszövetség képviselői is.

A mostani találkozó adta az MMDSZ újabb tiltakozó akciójának apropóját is. „Igazából úgy látjuk, többek közt a hirtelen névváltoztatás miatt is, hogy ez az utolsó dobásunk, amelyen nyomatékosítani szeretnénk mindazt, amit mi januárban is képviseltünk. Azt reméljük, ha látják, hogy mi tényleg komolyan gondoljuk, akkor az egyetem vezetősége is nagyobb kompromisszumkészséget mutat majd. A pénteki megmozdulás megismétlése és megerősítése a januári csendes tüntetésnek” – mutatott rá Marton László.

A diákszövetség elnöke elmondta, januárban mintegy nyolcszáz diák vett részt a tüntetésen, mivel most vizsgaidőszak van, nem számítanak épp ennyi tüntető hallgatóra, de reméli, pár százan így is lesznek.

Egyelőre a közösségi oldalakon terjed az MMDSZ felhívása. „Gyere 11.30-ra az egyetemre egy könyvvel, köpennyel, orvosi maszkkal, hogy megmutassuk, hogy mi továbbra is tanulni szeretnénk, de nem ilyen körülmények között. Csendben felsorakozunk a folyosókon, lépcsőkön akárcsak január 28-án, és újra megmutatjuk, hogy itt vagyunk és nem gyalogolhatnak át rajtunk gátlástalanul” – szól többek közt a diákszövetség felhívása.

Marton László még elmondta, ő a tárgyalásokon vesz részt, de a diákoktól mindenképp azt kérték, hogy csendes tüntetés legyen könyvvel, orvosi köpennyel, mert

azt szeretnék bizonyítani, hogy nem vandálkodni akarnak, hanem tanulni, de más körülmények között.