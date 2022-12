Indulhat a gyermekfogorvosi ügyelet, átadták az új rendelőt Székelyudvarhelyen

Nagyjából 6500 székelyudvarhelyi iskolás gyermek fogorvosi szűrését fogják elvégezni évente az új székelyudvarhelyi gyermekfogorvosi rendelőben, ahol a hátrányos helyzetben élő diákok ingyenes fogorvosi beavatkozásokban is részesülhetnek. Az új fogorvosi rendelőt csütörtökön adták át.

– fogalmazott a fogorvos. Mózes Kinga arra is kitért: célja, hogy az évenkénti fogorvosi szűrést követően a szülőket is tájékoztatja gyerekük fogazati állapotáról, továbbá a hátrányos helyzetben élő gyerekek esetében a szükséges beavatkozásokat is elvégeznék.