Ima a gazdákért, pásztorokért és az állataikért

• Fotó: Gergely Imre

Kifejtette, a gazdálkodók, pásztorok nagyobb megbecsülést érdemelnének, mint amiben most részük van, ezért is javasolná a plébániáknak, hogy hozzá hasonlóan ilyenkor tavasszal szenteljék meg a pásztorokat, és az állataikat is, ahogy például az autókat is megszentelik újabban.

Székelyföld végvárai a hegyi legelők. Mindannyiunk felelőssége, hogy az ott szolgálatot teljesítő pásztorokra, gazdákra, megkülönböztetett tisztelettel figyeljünk.

Munkájukra, és a havasokra készülő jószágokra szeretnénk Isten áldását kérni!” – hangsúlyozta.