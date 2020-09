Így vezessünk a szarvasbőgés időszakában

Nemcsak éjszaka, hanem napközben is érdemes figyelmesen vezetni, hiszen párzási időszak van a szarvasoknál: az elütött nagyvadakért idéntől több ezer eurónyi kártérítést kell fizetniük a gépjárművezetőknek.

Szarvasbőgés idején nagyon kiszámíthatatlanok a vadak. Archív • Fotó: Pál Árpád

Megkezdődött a szarvasbőgés, vagyis nagyvadak párzási időszaka, így a megszokottnál is óvatosabban kell közlekedni, hiszen bármikor kiugorhatnak az autók elé az ilyenkor kiszámíthatatlan, több száz kilogrammos állatok – fejtette ki lapunknak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója.

„Általában nem is lehet látni a szarvasokat, ám ilyenkor nagyon kiszámíthatatlanná válnak. Egy ilyen ütközés akár halálos is lehet az autóban utazók számára, hiszen egy kifejlett hímszarvas 300 kilogrammos is lehet” – fogalmazott a szakember.

Többen is jöhetnek

Az igazgató hangsúlyozta, szarvasbőgés idején nemcsak éjszaka, hajnalban, esetleg szürkületkor kell az útra kiugró vadakra számítani, hanem napközben is. Ezt mi sem tanúsítja jobban, minthogy az elmúlt napokban

már történt is ilyen jellegű baleset Kisgalambfalva közelében, ahol dél környékén ütöttek el egy szarvast.

Fontos tudni azt is, hogy rendszerint először a szarvastehenek kelnek át az úttesten és a bikák zárják a sort. „Egy csordában akár 20–50 vad is lehet, tehát

ha megpillantunk egy állatot, akkor azt jó eséllyel több is fogja követni, így ne induljunk azonnal tovább”

– magyarázta Mărmureanu-Bíró Leonárd.

Ha megtörtént a baleset

Amennyiben minden óvatosság ellenére mégis elütöttünk egy szarvast és épségben átvészeltük a balesetet, azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot.

Semmiképp se próbáljuk meg elvonszolni az útról a sérült állatot, hiszen előfordulhat, hogy még életben van, így komoly sérüléseket okozhat.

Az igazgató arra is kitért, hogy az idén módosított törvények értelmében a vétkes sofőrt terhelik az autóban keletkezett károk, amennyiben a baleset egy, a vadakra figyelmeztető közlekedési tábla közelében történt. Mindemellett az elpusztult állat értékét is meg kell téríteni az illetékes vadásztársulatnak. Utóbbi összeg jelenleg 6000 euró, hiszen vadászidénye van a szarvasoknak, más időszakokban viszont 12 ezer eurót állapítanak meg a jogszabályok, legyen szó bikáról, tehénről vagy borjúról.

Amennyiben nem volt kihelyezve a vadakra figyelmeztető tábla az érintett útszakaszon, úgy az anyagi károkért az út ügykezelője perelhető, valamint az elpusztult állat értékét is nekik kell megtéríteniük.