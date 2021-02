Így telnek a karantén alatti mindennapok az Erőss Zsolt Aréna ideiglenes lakóinak

Csendesebb az élet. A hatósági karantén miatt eltűnt a korábbi nagy nyüzsgés az aréna körül • Fotó: Veres Nándor

Az Erőss Zsolt Aréna parkolójának hátsó bejárati kapuján lakat van az elrendelt karantén miatt, így csak a Kájoni János Megyei Könyvtár irányából, a Stadion utcából közelíthető meg a létesítmény. Az épület előtt a bejáratnál van egy elkerített, mindössze néhány ár felületű kinti rész is, amelyet azért alakítottak ki, hogy a bent lakók ki tudjanak menni a friss levegőre. „Február tizenhatodikáig karantén alatt áll az épület, csak a kiszolgáló és önkéntes személyzet léphet be, a névsort a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) is figyelemmel követi” – vázolta érdeklődésünkre a helyzetet András Lóránd.

Elfogadták a helyzetet

A Hargita Megyei Mélyszegénység Munkacsoport koordinátora elmondta, az épületben a védőmaszk és kesztyű használata kötelező, ugyanakkor az érintett 126 személy nyugodt hangulatban viseli el a bezártságot.

Elfogadták ezt a helyzetet, nincs zúgolódás emiatt. A gyerekekkel továbbra is zajlanak a tanodai és oktatási foglalkozások, a felnőttek egy bizonyos része pedig bekapcsolódott a Mol Románia olajipari vállalat Jogosítvány a jövőhöz! elnevezésű projektjébe, amely hátrányos anyagi helyzetben levőket támogatja a sofőriskola elvégzésében

– tájékoztatott. Megjegyezte, elindult egy munkaerőpiaci orientációs folyamat, amely keretében a térségi hulladékgazdálkodási vállaltnál, az Eco-Csík Kft.-nél lesznek néhányan alkalmazva – ehhez most az önkormányzati dolgozók segítségével készítik elő a megfelelő dokumentumokat. Megtudtuk, naponta tíz-tizenöt személy dolgozik az épületben, továbbra is az önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat és a gyulafehérvári Caritas dolgozói váltják egymást.