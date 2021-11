Így látták eddig a fogyasztóvédők Hargita megyében a Fekete Pénteket

Vagy nem történtek Hargita megyében fogyasztói jogokat sértő szabálytalanságok a Black Friday-akciók során, vagy nem jelentették az általuk tapasztalt problémákat a vásárlók a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségnél – véli a hatóság megyei vezetője. Néhány panaszt azért kapott az intézmény, és ellenőrzéseket is végeztek, ezekről be is számolt lapunknak Laurențiu Moldovan.

Idén kevés volt a Black Friday-akciókkal kapcsolatos panasz Hargita megyében, és azok jellege sem változott. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Országszerte számos fogyasztóvédelmi kihágás történt az elmúlt napokban, hetekben lezajlott Black Friday, magyarul Fekete Pétek néven ismert árleszállítási akciók során, Hargita megyében viszont csendesen telt el ez az időszak, a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség mindössze néhány, ilyen jellegű fogyasztói panaszt kapott. Amint arról Laurențiu Moldovan, a megyei fogyasztóvédelmi hatóság vezetője lapunknak beszámolt,

négy írásos panaszt kaptak vásárlóktól, akik különféle jogsértéseket kifogásoltak.

„Vagy nem azon az áron kapták meg a termékeket, amilyen áron megrendelték azokat, vagy miután megrendelték a terméket, közölték velük, hogy abból nincs készleten” – ismertette a panaszokat Laurențiu Moldovan. Ezek gyakori panaszok az ilyen jellegű akciók során, az elmúlt években is hasonlókat kapott a felügyelőség, mondta, megjegyezve,

ismétlődő kihágás, egyfajta kereskedői trükközés a Black Friday-akciók során az, hogy a vásárlót azzal hívják fel az online boltból, hogy nem tudják azon az áron postázni az adott terméket, amilyen áron a fogyasztó megrendelte azt, mert a kedvezményes árú termék elfogyott készletről, ezért többe kerül

– azaz megpróbálják drágábban eladni az árut.

Az is gyakori ugyanakkor, hogy a sikeres rendelés ellenére nem postázzák a vevőnek a terméket, és nem is értesítik ennek az okáról – magyarázta a megyei fogyasztóvédelmi hatóság vezetője. Noha országszerte számos kihágásért bírságolt a szakhatóság, Hargita megyében idén nem volt túl sok panasz: vagy nem történtek szabálytalanságok, vagy nem fordultak ezek miatt a megyei szakhatósághoz a fogyasztók – véli a felügyelőség vezetője. Ezzel kapcsolatban kitért arra is, hogy

ők csak a megyében bejegyzett kereskedelmi egységekre vonatkozó panaszokat tudják kivizsgálni;

ha olyan cégre, online boltra vonatkozó bejelentést kapnak, amely más megyében van bejegyezve, a panaszt továbbítják az adott megye fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez.

Nehéz leleplezni az ártrükközéseket

Laurențiu Moldovan arról is beszámolt, hogy ebben az időszakban négy olyan Hargita megyei vállalkozást is ellenőriztek, amely online kereskedelmet is folytat. Az egyiknél találtak is kihágást:

a vállalkozás úgy hirdetett bizonyos termékeket, hogy azoknak kedvezményes az ára, de visszanézve az árlistát kiderült, valójában nem történt árcsökkentés,

korábban sem voltak drágábbak a szóban forgó termékek a vállalkozásnál. Egy ilyen kihágás legkevesebb 5000 lejes pénzbírságot von maga után – tájékoztatott a fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője.

Azt is elmondta viszont, hogy nehéz igazolni az online kereskedelemben előforduló ártrükközéseket, hiszen mire a vizsgált cég képviselőjét berendelik a fogyasztóvédelemhez, addig az online felületen korrigálhatják az árakat. Az ilyen eseteket jórészt csak úgy tudják leleplezni, ha váratlan látogatást tesznek a vizsgált vállalkozásnál.