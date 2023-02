Ifjú séfek bizonyíthatnak a székelyudvarhelyi multikulturális verseny döntőjében

Tizenhárom megyéből tizenkilenc középiskolás diák jutott be a székelyudvarhelyi Septimia Hotels & SPA Resort által szervezett Ifjú séfek vetélkedőjének döntőjébe, akik az elkövetkező napokban csapatokat alkotva bizonyíthatják rátermettségüket. A multikulturális verseny célja, hogy fejlesszék a fiatalok gasztronómiai tudását, ugyanakkor erősítsék a Romániában élő etnikumok közötti kapcsolatokat.

A román, magyar és más etnikumúak közötti kapcsolatok megerősítéséért, a diákok kulináris tudásának fejlesztéséért, valamint a helyi gasztronómia, illetve a Hargita megyei turisztikai lehetőségek népszerűsítéséért szervezték meg az Ifjú séfek vetélkedőjét – fejtette ki a verseny döntőjének megnyitóján Verzár Lóránt ötletgazda, a wellnessközpont és étterem tulajdonosa. Mint mondta, tapasztalatai szerint sok gondot jelent – főleg a magyar etnikumú diákoknak – a román nyelven való boldogulás, ebben is igyekeznek segíteni rendezvényükkel, amelyben a Hargita Megyei Tanfelügyelőség és Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala mellett a Visit Hargita is partnerük.

Az is kiderült, hogy

több mint 150 középiskolás diák jelentkezett a megmérettetésre, akik közül 19-en jutottak be a Székelyudvarhelyen megrendezett döntőbe.

Csapatmunkáról, együttműködésről szól

A részvevőket és szervezőket is üdvözölte a megnyitón Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester, aki hangsúlyozta, a szalonnán és a kolbászon túl vidékünkön is nagy szükség van az egészséges ételekre, ezért is várja az újdonságokat, amelyek a verseny során születnek majd meg. Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő rámutatott,