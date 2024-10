Bátran tervezhetünk a következő napokra – íme, a kéthetes előrejelzés

Hétvégén aztán ez némileg visszaesik, csak 20 Celsius-fok körül alakulnak a regionális csúcsértékek, a jövő hét folyamán pedig átlagosan 16–18 fokra lehet számítani napközben.

Ami az éjszakai lehűléseket illeti, ennek a hétnek az első két éjszakáján 4–6 Celsius-fokig esik vissza a hőmérséklet, sőt Erdélyi északibb részén 0–1 fok is lehet. Október 10–14. között valamivel enyhébbek lesznek a hajnalok, 8–10 fok körüliek, aztán a jelzett periódus végéig már csak 4–6 fok körüliek.

Enyhe csapadék, elszigetelten folyó hét első napjain valószínűbb, később pedig a 12–14. közötti napokon.

Hegyvidéken is hasonló lesz a tendencia, a hét második felére 9 fokról 16 fokra is felmelegszik, aztán hétvégétől kissé lehűl, átlagosan 10–12 fokig melegszik fel napközben a levegő hőmérséklete. A jelzett kéthetes időszak első napjain átlagosan 4 fokig hűl vissza éjszakánként, 9–11. között enyhébbek lesznek a hajnalok a hegyekben is, 8 fok körüliek, de aztán visszaesik a hőmérséklet, és 0 fok körüli minimumértékekre is számítani lehet október közepe tájékán.

Csapadékra ma-holnap lehet számítani nagyobb valószínűséggel, aztán már csak 12–14. körül.