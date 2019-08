Idén is lesz Digitális Kaláka, zajlik a a projektbörze

IT-s szakemberek, két napig összezárva, Székelyudvarhelyen: nem vicc kezdete ez, hanem a második Digitális Kaláka körülményei. A U-Hub Udvarhelyszéki IT&C Közösség és a Harghita Business Center inkubátorház rendezte, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala által felkarolt ún. hackathon digitális megoldásokat kínál közösségi igényre. Az első rendezvény sikere után idén októberben jön a másik, a részletekről Simon Károlyt, a Székelyudvarhelyi Regionális IT Fejlesztési Program vezetőjét faggattuk.

Így dolgozik a fejlesztő-programozó: tavaly számos jó ötlet valósult meg a Digitális Kalákán • Fotó: Nagy Vanda

– Miért fontos, miért jó a Digitális Kaláka?

– A Digitális Kaláka a legnagyobb hackathon jellegű rendezvény a környéken, és fontos jellegzetessége, hogy az IT szektor és a helyi intézmények, civil szervezetek, illetve kezdeményezési csoportok szoros együttműködésében valósul meg. Lehetőséget ad a civileknek és az intézményeknek arra, hogy „kipróbálják” digitalizációra és technológiai fejlesztésekre vonatkozó ötleteiket.

Problémafelvetéseik, javaslataik alapján az IT szakemberekből álló csapatok digitális megoldásokat, szoftver prototípusokat fejlesztenek ki egy 48 órás verseny kereteiben.

Ezeket a prototípusokat az ötletgazdák rendelkezésére bocsátják, így lehetőség nyílik ezek továbbgondolására, a megvalósításhoz szükséges finanszírozási források hatékonyabb bevonására (a potenciális befektetőknek és támogatóknak bemutatható prototípusoknak köszönhetően). Az ötletgazdák közvetlen kapcsolatba kerülnek a fejlesztőcsapatokkal, konzultálhatnak velük a kivitelezés lehetőségeiről és hosszabb távú együttműködési kapcsolatok alakulhatnak ki közöttük. Mindez által megnövekedik az esély arra, hogy az ötletek alapján kiadott, használható informatikai rendszerek születhessenek, amelyek megkönnyítik a kezdeményezők mindennapjait, hatékonyabbá teszik munkafolyamataikat.

– Miért „éri meg” ötlettel jelentkezni a Digitális Kalákára?

– A szoftverfejlesztés nem „olcsó mulatság”, így nagyon nagy előnyt jelenthet, ha egy tapasztalt IT szakemberekből álló csapat ingyenesen felajánlja hozzájárulását, önkéntes alapon dolgozik azon, hogy megoldással szolgáljon a civilek problémáira. Lévén, hogy négy tagú csapatokról van szó, ez körülbelül egy hónapnyi ráfordított fejlesztési időt jelent projektenként, ami a romániai IT szektorra jellemző átlagos béreket figyelembe véve egy nagyon jelentős támogatásként is értelmezhető. De ennél is fontosabbak az együttműködési kapcsolatok, amelyek kialakulhatnak a verseny során. A helyi IT szektor szempontjából még van egy nagyon lényeges hozadéka a rendezvénynek: hozzájárul a helyi szektor láthatóvá tételéhez és népszerűsítéséhez, valamint a doméniumon belüli szakmai együttműködések kialakításához.

Az ilyen rendezvények által meg tudjuk mutatni a fiataloknak, hogy „itthon is van élet” az IT szektoron belül, vannak profi csapatok, szép karrierlehetőségek.

Az is jellemző, hogy sokan érkeznek más városokból a rendezvényre, például a múlt évben nagyon sok kolozsvári csapat vett részt a versenyen. Így a munkakapcsolatok kialakításának és a tudásmegosztásnak a szempontjából is van jelentősége a kalákának, egymástól is sokat tanulhatnak a résztvevő szakemberek.

– Milyenek voltak a tavalyi tapasztalatok?

– A tavaly egy nagyon sikeres rendezvénynek könyvelhettük el a Digitális Kalákát. Nagyon jók voltak a visszajelzések, mind a résztvevő IT szakemberek, mind a civilek részéről, és szervezőként is nagyon jól éreztük magunkat benne. Egy igazán jó hangulatú és hasznos hétvége volt, amelyen nagyon szép eredmények születtek. Nagyon jó volt látni azt az elszántságot, ahogy a csapatok gyakorlatilag pihenés nélkül és mégis jókedvűen végigdolgozták azt a 48 órát. És jó volt látni azt a hatékonyság- és tudásszintet, amellyel rendelkeznek ezek a szakemberek. Az elkészült prototípusok magukért beszélnek:

volt csapat, amelyik 48 óra alatt sikeresen kifejlesztette egy helyi digitális fizetőeszköz blockchain alapú prototípusát, vagy olyanok, akik mesterséges intelligencián alapuló okos parkolási, illetve forgalom-monitorizálási rendszerek működő prototípusait rakták össze,

és folytathatnám a felsorolást. Ráadásul, ilyen módon nem csak a helyi sajtó figyelt fel az eseményre, hanem még határon túli szaklapok is tudósítottak róla, így a helyi szektor népszerűsítésével kapcsolatos célunkat is elértük.

– Az elsőhöz képest idén változik valamilyen formában a rendezvény?

– Reméljük az idei évben is egy hasonlóan sikeres rendezvényt tudunk majd megszervezni. Koncepció szempontjából nagy változások nem lesznek.

A múlt évihez hasonlóan két fázisban történik a jelentkezés: előbb a civilektől várunk ötleteket, majd egy előválogatás után ezeket publikussá tesszük, és az IT csapatok számára meghirdetjük.

A jelentkező csapatok októberben egy 48 órás hackathon keretein belül adhatnak megoldásokat a felvetett problémákra. Ami változik, az az időzítés: az októberi dátum magyarázata, hogy szeretnénk, ha több egyetemista is bekapcsolódna a versenybe. Bár a múlt évben is részt vettek diákcsapatok, az államvizsga periódusra eső időzítés nem volt a legszerencsésebb ilyen szempontból. Ezen kívül a prototípusok „utóéletének” lekövetésére szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni. Még egy meglévő prototípus birtokában sem egyszerű kiadott szoftvert „előállítani” egy ötletből, így megpróbálunk majd lehetőségeinkhez mérten több segítséget adni ebben a folyamatban az ötletgazdáknak. Továbbá, szeretnénk, ha sikerülne hatékonyabban mozgósítani a helyi IT szektort. A múlt évben jóval többen voltak a más régiókból érkező résztvevők, aminek mi nagyon örülünk, de még jobban örülnénk, ha a helyiek közül is többen vállalnák a „kihívást”.

– Most a jelentkezési szakasz zajlik: milyen projekt-javaslatokat vártok és kiktől?

– Helyi intézmények, civil szervezetek és kezdeményezési csoportok vagy magánszemélyek jelentkezhetnek olyan helyi vonatkozású ötletekkel és problémafelvetésekkel, amelyek valamilyen digitális megoldást igényelnek és a helyi közösség számára hasznosak, hozzájárulnak a régió „smart-osításához”, technológiai fejlesztéséhez.

Nem üzleti szoftvertermékekkel kapcsolatos profit-orientált elképzeléseket várunk tehát, hanem olyan nonprofit célú informatikai rendszerek fejlesztésére vonatkozó ötleteket, amelyek valamilyen formában megkönnyíthetik, kényelmesebbé tehetik a helyiek életét, munkáját.

Fontos, hogy az ötletek jelentsenek informatikai szempontból is kihívást, tehát ne egyszerű weboldalakra gondoljunk, hanem olyan rendszerekre, amelyek alkalmasak egy hackathon típusú versenyre, szakmailag is érdekesek lehetnek a résztvevő IT szakemberek számára. Persze, 48 óra alatt kell majd prototipizálni a megoldást, így azért a „sci-fi kategóriában” sem kell gondolkodni. Jó, ha az ötletek elég általánosan vannak megfogalmazva, nincsenek túlságosan konkretizálva, így teret engednek az IT csapatok kreativitásának. Ilyen formában egy ötletre több különböző megoldás is születhet, és az ötletgazdának lehetősége lehet válogatni ezek közül, vagy kombinálni ezeket. Nem konkrét követelmény specifikációkat várunk tehát, hanem sokkal inkább problémafelvetéseket, digitalizációra vonatkozó ötleteket. Körülbelül a fenti szempontokat fogjuk majd figyelembe venni a javaslatok előválogatásánál.

– A kalákára milyen IT-s csapatok jelentkezhetnek majd a meghirdetés második fázisában?

– Négy fős fejlesztőcsapatok jelentkezését várjuk, nincs megkötés a csapatok összetételére vonatkozóan. Jelentkezhetnek tapasztalt fejlesztők és frissen végzettek, vagy egyetemisták is, sőt a tapasztalat szempontjából heterogén csapatok esetében talán még jobban működhet a tudásmegosztás. A szakterületek szempontjából is lehetnek vegyes összetételűek a csapatok: az informatikai termékfejlesztésnek több aspektusa van, nem csak programozók szükségesek hozzá. Persze, azért szoftverfejlesztési hackathon-ról lévén szó, mindenképpen szükséges, hogy egy működő prototípust tudjanak bemutatni a verseny végén.

A csapatok jelentkezhetnek cégek képviseletében, vagy lehetnek „független” csapatok, illetve akár több céget is képviselhet egy csapat.

A helyieken kívül az idén is nagy szeretettel várjuk a más városokból érkező fejlesztőket, hiszen a múlt évben is sokat tanulhattunk egymástól, és szakmai, illetve baráti kapcsolatokat alakíthattunk ki, vagy erősíthettünk meg.