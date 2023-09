Huszonkétszer riasztották medve miatt a hatóságiakat egy hét alatt

Gyergyó-, Csík- és Udvarhelyszékről is érkezett segélyhívás medve jelenlétéről az elmúlt héten. Huszonkét hívásból két alkalommal volt szükség a csendőrség beavatkozására. Noha kétszer is riasztották a hatóságokat Székelypálfalvára, csak egy alkalommal bizonyosodott be, hogy medve járt a településen.

korábban írtuk Közel egymillió lejnyi károkat okoztak a vadállatok idén Hargita megyében – és ezek csak azok, amiket bejelentettek A Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (APM) az év eleje óta összesen 386 bejelentés érkezett vadállatok, főként medvék okozta károkról; ezek értéke mintegy egymillió lejre rúg. A 386-ból 373 esetben medvék, 13 esetben farkasok okozták a károkat.

Csíkszereda csíkcsicsói kijáratánál is két medvéről érkezett jelentés, a csendőrök helyszínre érkeztek, a vadak pedig maguktól az erdőbe vonultak. A csendőrök minden kiszállást követően még a helyszínen maradtak egy ideig, hogy meggyőződjenek, elhárult a veszély.

Egy alkalommal a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság részéről is érkezett segélykérés, amikor az E578 jelzésű európai úton, Csíkszentmárton és Csíkkozmás között medvét gázolt el egy személyautó. Egy nappal korábban Csíkpálfalván lőttek ki egy, kukoricaaratás közben megsérült, veszélyesnek ítélt medvét.

korábban írtuk Kilőtték a Csíkszentmárton és Csíkkozmás között elgázolt medvét Anyamedvét gázolt el egy személyautó pénteken kora reggel az E578 jelzésű európai úton, Csíkszentmárton és Csíkkozmás között. Az állat megsérült, végül pedig a kilövése mellett döntöttek. A jármű vezetője nem szenvedett sérüléseket.

korábban írtuk Sérült medvét lőttek ki Csíkpálfalvánál Kukoricaaratás közben megsérült egy medve Csíkpálfalva határában. A helyi vészhelyzeti bizottság a kilövése mellett döntött.