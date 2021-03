Húsvétra hangoló vásárra készülnek Marosvásárhelyen

Vásárosok és vásárlók egyaránt várják a húsvéti vásárt. Archív • Fotó: Haáz Vince

Járvány idején nehéz tervezni, rugalmasnak kell lenniük a szervezőknek, a vásárosoknak, a meghívott előadóknak, a vásárlóknak és a támogatóknak is, hiszen ez egy újszerű helyzet, nincs tapasztalat – magyarázta Szente Katalin szervező a Székelyhonnak, hozzátéve, hogy több forgatókönyvvel terveznek, képesek alkalmazkodni a járványhoz, az időjáráshoz, ha szükséges, akár egyes programpontokat le is mondanak.

Fontos tudni, hogy eleve nem úgy szerveztük, ahogy ezt hagyományosan szokták, hanem felkészültünk a járványügyi szabályok betartására, vagyis az előírt távolság meglegyen a résztvevők között, mindenki viseljen maszkot, legyen kézfertőtlenítő a bejáratoknál, egyes programokon a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött

– hangsúlyozta a szervező.

A terv szerint a vásár kulturális programkínálatával, iparművészeti bemutatóival, népzenei és tánczenei előadásaival minőségi szórakozást nyújt mind a marosvásárhelyiek, mind pedig a máshonnan ide látogatók számára. Olyan népművészek, kézművesek, termelők várják az érdeklődőket, akiket egy szakmai zsűri válogatott ki, különleges hangsúlyt fektetve a természetes alapanyagú termékekre és a családi kulturális programokra.

Ahogy Szente Katalin érdeklődésünkre elmondta, a vásárosok is szívesen jönnek és alkalmazkodnak a feltételekhez, örülnek, hogy lesz, ahol eladniuk a portékáikat, ahogy a vásárlóktól is számos pozitív visszajelzést kaptak, hiszen türelmetlenül várják a lehetőséget, hogy személyre szabott ajándékokat vásároljanak, találkozzanak, kicsik és nagyok is kipróbálják a tojásírást, tojásfestést, papírfonást, fafaragást.

Szente Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos programokra regisztrálni kell, ugyanis a járvány miatt a helyek száma korlátozott. Az eseményen való részvétel ingyenes, kivételt képez ez alól a Borjavaslatok a húsvéti asztalra program, amely személyenként 40 lejbe kerül, és ahová előre be kell jelentkezni, majd a helyszínen fizetni.