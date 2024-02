Hová tűnt el hatvanezer nyolcadikos?

Ciolacu kijelentéseit („Székelyföldnek soha, de soha nem lesz autonómiája! Először is, amikor volt autonómiájuk, nem mi, románok adtuk meg nekik. Mi több, nem is mi, románok vettük el tőlük!”)

Mint elmondta, 2012–2013 óta a politikusok – amerikai mintára – tudatosan használják azt a megközelítést is, hogy (ha már Amerikában mindenki amerikai) Romániában mindenki román, azaz a „magyar nemzetiségű románok” is. Nyilván ez nem így van, hiszen Európában vagyunk, az ország őshonos kisebbsége, és román állampolgárok ugyan, de magyarok – nyomatékosította Antal Árpád.

ezért nem is vitatkozna felettük, noha nyilván nem ért egyet velük.

A mostani próba-képességvizsgán résztvevő nemzedék száma születéstől a nyolcadik osztály végéig drámaian megcsappant – inkább ezzel kellene foglalkoznia a miniszterelnöknek, vélekedik Antal Árpád, aki miután tüzetesebben szemügyre vette a születések számáról szóló országos statisztikákat, azt vette észre, hogy a most próbavizsgázó 14 éves nyolcadikosok száma közel 60 ezerrel kevesebb az 1990-ben jegyzett születésekhez viszonyítva. Míg 1990-ben 315 ezer gyermeket anyakönyveztek, most 163 ezren vizsgáztak, azaz

A miniszterelnöki látogatáson elhangzott magyarellenes kijelentésekkel összefüggésben a polgármester elmondta, már csak azért is tévút ezzel kampányolni, mert „a választók az eredeti és a másolat közül mindig az eredetit választják, márpedig magyarellenességben Șoșoaca szenátor és az AUR (Románok Egyesüléséért Szövetség) az eredeti.”

Ez pedig valóban súlyos gond, és ez kellene a miniszterelnök számára is elsőrendű legyen – jelentette ki a polgármester. Ugyanígy a 2023-ban érettségizők száma is szinte feleannyi (114 500), mint az azelőtt 18 évvel, tehát a 2005-ben születetteké (221 ezer), valószínűleg azért, mert szüleikkel együtt elvándoroltak az országból. És annak is jelentősége van, hogy hová.

„Nekem az a hipotézisem, hogy ezen gyerekek nagy része két olyan országban van, Olaszországban és Spanyolországban, ahol egyébként autonómiák működnek. Tehát valahogy az autonómiákkal rendelkező országok egyre vonzóbbak a román emberek és a román fiatalok számára, úgyhogy lehet, mégiscsak el kellene gondolkodnia a miniszterelnök úrnak azon, hogy az autonómia segítene az itt élő embernek abban, hogy maradjon itthon, ne menjenek el külföldre” – szúrt oda Ciolacunak a polgármester.

