Hosszú távra szóló településrendezési elképzelések

Fejlesztési elképzelések mentén újulnak meg a rendezési tervek. Szabályozott építkezés

Mivel a város több területi egységre van osztva (33 helyett 47), így sokkal átláthatóbb az előzőnél. Ugyanakkor a műemlékövezetek esetében is változás történt, teljes utcák kerültek ilyen besorolásba, így sokkal behatároltabb zónákról beszélünk. Mindezek mellett, a tervek szerinti, várost elkerülő körgyűrű is szerepel már az új rendezési tervben

A szóvivő szerint fejlesztési övezetek is ki vannak jelölve a mezőgazdasági, ipari, vagy épp turisztikai fejlesztések számára. Ugyanakkor több, úgynevezett zöld védőzóna szerepel benne, amely esztétikailag is javítaná a városképet, és arról is rendelkezik a PUG, hogy melyik városrészen mennyi zöldövezetet kell létesíteni. Mindezek mellett minden területi egység esetében meg van szabva, hogy milyen típusú épületek építhetők. A város belterülete ugyanakkor 9,22 százalékkal növekedett, ami 138 hektárt jelent – tudtuk meg. A szóvivő arra is kitért, hogy

az elkövetkező néhány évben nem várható Gyergyószentmiklós belterületének további növelésére,

ennek szükségszerűsége csak a későbbiekben merülhet fel.

Irányadó, szabályozó jelleg



Az általános rendezési terv irányadó, stratégiai és szabályozó jelleggel bír, és a kívánt fejlesztési programok törvényes alapjául szolgál, ezért törvényerejű. A PUG az egyik törvényes alap, amely szerint elkészülnek az urbanisztikai bizonylatok, építkezési- és bontási engedélyek. Az általános rendezési terv csak akkor léphet érvénybe, ha rendelkezik az összes szükséges szakhatósági engedéllyel és beleegyezéssel. Az építkezési engedélyek kibocsátása csak akkor lehetséges, ha a kívánt építkezés betartja az általános rendezési tervben megfogalmazott feltételeket, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a megszerzett szakhatósági és minisztériumi jóváhagyások következményei.