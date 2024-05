Hosszú Katinka is előad a TEDxUdvarhelyen

Az első előadó nem lesz nagy meglepetés – vezette fel Hosszú Katinka nevét Szakács-Paál István, a TEDxUdvarhely kurátora –, hiszen már a tavalyi konferenciára is elhívták, akkor is igent mondott, ám nemsokára kiderült, hogy gyermeket vár, így végül mégsem tudott részt venni a tavalyi rendezvényen.

A „From zero to hero” , szabadfordításban nulláról a csúcsra jutni vagy senkiből hőssé válni gondolatot választották az idei TEDxUdvarhely konferencia mottójául a szervezők, derült ki a rendezvényről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették az idei előadókat.

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, huszonhatszoros világ és harminchatszoros Európa-bajnok úszó, és a From zero to hero mottó szellemiségében kijelenthetjük, hogy méltán lehet a hősünk, a példaképünk”

Ha valakire erősen ráillik a From zero to hero jellemzés, akkor az idei TEDxUdvarhely harmadik előadója biztosan ilyen, jelentette be Mahdi Said Kafiya nevét a konferencia kurátora. A Szomáliában született,