Tűz martalékává vált a nehéz sorsú vargyasi fiúk háza

Adományokat a következő bankszámlára lehet utalni: RO85 RNCB 0125 1715 4172 0001, Vasarhelyi Job Barna, a fizetés céljánál fel kell tüntetni: Donație. Aki Revoluton szeretne utalni: 0756 868 569. Itt is fel kell tüntetni: Donație. Az Életmentő Kupakok Egyesület is támogatni szeretné a fiatalokat, az ő számláikon is fogadják az adományokat: Asociația L.A.B. Életmentő Kupakok, Swift-kód: RNCBROBU, IBAN: RO71 RNCB 0124 1534 8820 0001 (lej); RO17 RNCB 0124 1534 8820 0003 (euró). Ha valaki készpénzzel szeretné támogatni a károsultakat, azt egyenesen az érintetteknek vagy Ágoston Annamáriának (tel: 0740 132 320) is át lehet adni.