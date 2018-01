Hosszú ideje éllovasa a Sziget kívánságlistájának – idén végre eljön

Lehet készülni az idei Szigetre. Archív • Fotó: Facebook/Sziget Festival Official

Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult, eddig öt stúdiólemezt készített és valamennyi – Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006), Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011), AM (2013) – vezette a brit albumlistát. A csapat három alkalommal kapta a legjobb zenekar díját a Brit Awardson, és kétszer is főzenekarként lépett fel a Glastonbury Fesztiválon (2007, 2013). A 2014-ben határozatlan időre meghirdetett szünet után az Arctic Monkeys (Alex Turner – ének, gitár; Jamie Cook – gitár; Matt Helders – dob, ütőhangszerek, vokál; Nick O'Malley – basszusgitár, vokál) tavaly újra összeállt, és szeptemberben hozzáfogott egy új albumhoz, amely a tervek szerint idén jelenik meg. Az idei Szigetre egyébként

mintegy negyven neves fellépőt várnak:

a nagyszínpad egyik fő fellépője a 30 éves Kendrick Lamar, az elmúlt évek egyik legfelkapottabb amerikai rappere lesz, akinek Good Kid, M.A.A.D City (2012) és To Pimp A Butterfly (2015) című anyaga is nagy siker lett; utóbbiért több Grammy-díjat is besöpört. Tavalyi, Damn című lemeze szintén listavezető lett az amerikai Billboard 200-as listán.

Ugyancsak a nagyszínpados főműsoridőbe készül Kygo. A norvég dj tavaly novemberben jelentette meg legújabb lemezét, a Kids in Love-ot, amelynek turnéjával érkezik Budapestre. Hasonló nagy név a Mumford & Sons, amely már első albumával, a 2009-ben megjelent Sigh No More-ral megnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat, második albuma turnéjával pedig világszerte arénákat töltött meg és fesztiválok főműsoridejébe került.

Szintén a nagyszínpadon lép fel a brit pop egykori egyeduralkodója, az Oasis frontembere, Liam Gallagher, a brit Bastille, az indie pop és az elektronikus zene elegyét játszó svéd Lykke Li, az elektroszvingben utazó osztrák Parov Stelar, a brit Kooks, a dán énekesnő, MO, a hetvenes évekbeli rockzenét megidéző izlandi Kaleo vagy a szigetes nagyszínpad közönségét már többször megtáncoltató amerikai Gogol Bordello. Tavalyi elmaradt koncertjét pótolja ugyanakkor a brit Clean Bandit, jön a manchesteri Blossoms, és az elektronikával gazdagon fűszerezett folkrock ismert zenekara, a német Milky Chance is.