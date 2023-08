Homoródszentmárton község is ünnepel hétvégén

Ötödik alkalommal szervezik meg a homoródszentmártoni községi napokat, amellyel egybekötve pánkósütő fesztivált is tartanak augusztus utolsó hétvégéjén.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a homoródszentmártoni községi napok ötödik kiadására, augusztus 24–27. között, amely keretein belül sor kerül a pánkósütő fesztiválra, valamint az Együtt az egységes Európáért! rendezvénysorozatra is.

Péntek délután Antal Lóránt szenátor tart előadást Románia a Brexit után címmel a homoródszentmártoni kultúrotthonban, majd a vitafórum és vacsora után néptáncoktatás is lesz a helyszínen.

Szombaton gasztronómiai bemutató, focibajnokság, istentisztelet és könyvbemutató is várja a látogatókat, majd 12 órakor kezdődik a pánkósütő verseny. Emellett kulturális előadások is lesznek, majd a 15 óra 30 perckor kezdődő ünnepi köszöntőbeszédek után kiállítás-megnyitó, György Botond humorista fellépése és Gozefini bűvész előadása szórakoztatja a közönséget. Este Tamás Gábor koncertezik és a Transylvanium zenekar is a színpadra lép, a napot szabadtéri zenés mulatság zárja.

Vasárnap Homoródszentmárton község nevezetességeinek megtekintésével ér véget a rendezvénysorozat, amely részletes leírása ide kattintva érhető el.