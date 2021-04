Hol kellene szorítani, illetve engedni a nadrágszíjon? – szakmai vita Székelyudvarhely költségvetéséről

A lehívott támogatások mértékét növelni kellene Székelyudvarhelyen, akárcsak az oktatási kiadások részarányát. A polgármesteri hivatal fejlesztési hatékonyságán is jó volna javítani, és fontos lenne a fejlesztések esetében a költségvetési tervek megvalósítási hatásfokának a növelése – hangzott el javasolt célként a város 2021-es költségvetés-tervezetéről tartott szakmai vitán.

Az RMKT és az UKKSZ képviselői négy pontban fogalmazták meg szakmai javaslataikat a költségvetéssel kapcsolatban • Fotó: Erdély Bálint Előd

– nehezményezte felvezetőjében Nagy György, UKKSZ-elnök, aki Geréb Lászlóval egyetemben kifogásolta azt is, hogy egyes intézmények – itt elsősorban a városházára céloztak – felsővezetése nem reagál a megkereséseikre. Geréb László, az RMKT székelyudvarhelyi szervezetének elnökeként a 2021-es székelyudvarhelyi költségvetés-tervezet vázlatos elemzésében elmondta, az idei büdzsé elég nagy bevételnövekedést mutat, ugyanakkor több „siralmas” adatra is rámutatott.

Az oktatási intézményekre fordított helyi kiadások részaránya kevéssel haladta meg a tíz százalékot az elmúlt években, idén ez az érték 7 százalék. Ezek a számok talán magyarázatot adnak arra, hogy miért nem került be székelyudvarhelyi tanintézmény a legjobb tíz iskola rangsorába – vélekedett az RMKT helyi elnöke.

Előtte azonban elmondta, átfogó képet kaphattak a résztvevők az elemzésből, ők pedig leckét, és szem előtt is tartják majd az elkövetkező években a célszámok megvalósulását.

növeljék az oktatási kiadások részarányát is (legalább 25 százalékra),

Az előző önkormányzati ciklusokban is sokat dolgoztak azért, hogy a különböző mutatók javuljanak, és a számok nem politikai változások hatására váltak, válnak jobbá, hanem a megelőző munkák eredményeként – reagált a korábbi vázlatos elemzésre. Szilágyi István szerint egyébként teljesíthető az RMKT és az UKKSZ által javasolt célszámai többsége, úgy véli azonban, hogy

A számok árnyaltabbak az elemzésben látottaknál, két székelyudvarhelyi iskola esetében is

finanszírozási forrást próbálnak találni a Bethlenfalva – Szejkefürdő közti terelőút megvalósítására is.

Jelentős összeget próbáltak előirányozni idén a városházán arra, hogy kész tervekkel rendelkezzenek az országos helyreállítási terv megnyitásakor: mobilitást javító projektek, a város központját érintő beruházási tervek, a negyedekben parkolóhelyek kialakítása is részét képezik ennek az elképzelésnek. Ugyanakkor

Székelyudvarhelyen, még a múlt évet figyelembe véve is gazdasági pezsgés van, a profit 48 százaléka Székelyudvarhelyen valósul meg megyeszerte, ám ehhez képest

Az oktatás fontosságáról azt mondta, ez a programjuk első helyén szerepel, hiszen az oktatás minősége határozza meg azt, hogy milyen munkaerő áll majd a cégek rendelkezésére, és ez lényeges szempont, hiszen a gazdaság a társadalom motorja. A város oktatási hálózata átgondolásra szorul, az erre vonatkozó döntéseket legkésőbb júniusban meghozza az önkormányzat.

A megyei és országos finanszírozási lobbizást illetően András Lehel elmondta, az eddigi tapasztalataik alapján

nagyobb eséllyel számíthatnak bukaresti eredményekre, mint megyeiekre.

A jövőbeni célok megvalósításához egy, a várost és a környékbeli településeket is magában foglaló, az elkövetkező tíz évre vonatkozó gazdasági stratégiára is szükség van, ennek az elkészítésében a Hargita Business Center a városháza partnere, de ebben kikérik az RMKT és az UKKSZ javaslatait is. A város idei költségvetési tervét illetően András Lehel elmondta, hogy

csökkentették a helyi rendőrség költségvetését, a hivatal két alintézményének a közeljövőben történő átszervezésétől szintén több százezer lejes megtakarítást várnak, csökkenteni kívánják a távhőszolgáltatásra biztosított támogatás értékét, és a hivatal anyagi szolgáltatásainak a költségét is.

Szintén költségcsökkentési céllal – az előnyösebb egységár érdekében – a jövőben az összes hivatali alintézmény gáz- és áramszolgáltatási szerződését összevonnák – jelentette be András Lehel.

Hiányos még a költségvetés-tervezet

Az RMDSZ-frakció képviseletében jelen lévő Berde Zoltán a költségvetés-tervezettel kapcsolatban kiemelte, remélték, hogy pontosabb tervet kapnak, de egyelőre sok sarokszám hiányzik még belőle ahhoz, hogy teljességében látható legyen a tervezett költségvetés. Az adóemelés előterjesztésekor feltétel volt, hogy ezzel arányosan csökkennek majd a városháza személyzeti, anyagi költségei, és csökkenések ugyan vannak, de elég nagyok – nehezményezte, remélve, hogy ezen lehet még változtatni. Konstruktív ellenzékként nem fogják akadályozni a város érdekeit szolgáló, a költségvetés-tervezetben megjelenő fejlesztéseket, de fontosnak tartják, hogy a hivatalban legyen egy olyan apparátus, amely véghez is tudja vinni ezeket a terveket – hangsúlyozta Berde Zoltán, kitérve arra is, hogy a polgármesteri hivatal személyzete körében jelenleg feszültség érezhető egy tervezett átvilágítás miatt.