Hol a legelőnyösebb a gyermeknek?

– magyarázta a férfi.

Évekig tartó per

„Nagyon akartam, hogy nálam maradhasson a gyermek. Ám mivel az édesanyja is akarta, ezért nehéz volt a jogi utat végigjárni. Végül a bíró is úgy látta jobbnak, ha nálam marad” – magyarázta az édesapa, hozzáfűzve, ez nem azt jelentette, hogy elvették az anyától a gyermekét. Mindössze annyit, hogy gyakorlatilag a lakhatása van megoldva nála, ugyanis a gyermeknek ez előnyösebb volt többek között az iskolalátogatás és a sporttevékenységek szempontjából. A válás kezdetén hároméves volt a kisfiú, ma már betöltötte a kilencedik évét; az első per két évet, a második is szinte ugyanennyi időt vett fel a jogerős döntésig.

Közel három éve apa mellett

Amikor az édesanyjánál volt a gyermek, akkor is igyekezett minél több időt tölteni vele, minél jobban részt venni a nevelésében. Most már közel három éve az édesapánál él a gyermek, időközben pedig kialakult egy kiegyensúlyozottabb viszony a szülők között: gyakorlatilag normalizálódott, hogy mennyi időt tölt édesanyjával a gyermek.