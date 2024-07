Hőguta, ájulás, általános gyengeség – károsan hat a kánikula

A tartósan fennálló magas hőség megterheli az idősek és a gyógyszeres kezelés alatt álló betegek szervezetét – meg is növekedett az ellátásra szoruló betegek száma a székelyföldi kórházakban. Szombat óta vörös színű hőségriasztás van érvényben az ország legnagyobb részén. Hétfőn a csúcshőmérséklet a déli országrészben több helyen elérte a 40 Celsius-fokot.

Székelyföldet is érinti a hosszan tartó hőség, van, ahol érezhetően megemelkedett az ellátásra szoruló páciensek száma, máshol még nem jegyeztek kirívóan sok esetet.

Továbbá hőguta miatt egy mezőn dolgozó páciens súlyos állapotban került kórházba, és továbbra is kórházi ellátásra szorul.

Orvosaink azt javasolják, hogy a lakosság vegye figyelembe a szakemberek által erre az időszakra kiadott ajánlásokat , ezek megtalálhatók a kórház honlapján és Facebook-oldalán is. Különösen óvatosnak kell lenniük az időseknek, és azoknak, akik gyógyszeres kezelés alatt állnak

A kórházakra, mentőszolgálatra, tűzoltóságra, valamint a helyhatóságokra is kiterjed a hétvégi hőségriadóval kapcsolatos készenléti állapot, de magában foglalja a lakosság tájékoztatását is a szükséges óvintézkedésről. Ezt kell tenni.

Mint a mentőszolgálat orvosigazgatója, Mihaela Roșca a sajtónak elmondta, hasmenéses, hányásos tünetekkel kérték a mentősök segítségét, és három ájulásos esetet is el kellett látniuk. Az idősebb, krónikus betegek kimerültségre, általános gyengeségre panaszkodtak.

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház ügyeletén azonban az elmúlt hétvégén nem nőtt a kánikula miatt a betegek száma, tudtuk meg Mariana Negoiţától. A kórház sajtószóvivője úgy értékelte, hogy egyre többen odafigyelnek az egészségükre és védik magukat az extrém hőmérsékleti értékek hatásai ellen. Ő is arra biztatott mindenkit, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, és ne tartózkodjanak a napon.

A hőguta 39,5-40,6 Celsius-fokos testhőmérsékleten alakul ki, amikor a test verejtékezése leáll, a test maghőmérséklete megemelkedik, a bőr kipirul és forróvá válik, majd a keringés rendszere fokozatosan összeomlik. A hőguta kezelés nélkül halálos kimenetelű is lehet. A legjellemzőbb tünetei közt szerepel a test belső hőmérsékletének fokozatos és jelentős megemelkedése, a test izzadásának megszűnése, illetve az eszméletvesztés. Előfordulhat még fejfájás, szédülés, kábultság, bódulat, koncentrációzavar, hányinger, valamint hányás is.



A betegség kezdeti stádiumában a szervezet még kompenzálja a keringési rendszer működésének fokozatos összeomlását. Ekkor a bőr kipirult, száraz tapintású és forró. A második stádiumban a keringés fokozatosan egyre rendezetlenebbé válik, amely miatt a bőrben lévő erekhez egyre kevesebb vér jut, amely miatt a bőr szederjes színűvé és sápadttá válik, a pulzusszám megemelkedik. Ha a beteg nem jut szakszerű ellátáshoz, akkor bekövetkezhet a halál.



Mivel a hőguta igen súlyos szervi károsodásokkal, illetve esetenként halállal is végződhet, ezért hőgutagyanús esetben haladéktalanul hívjunk mentőt a beteghez. A mentők kiérkezése előtt vigyük hűvös helyre a beteget, például hűvös szobába, vagy pincébe és kezdjük meg a test hűtését hidegvizes borogatással. (forrás: Wikipédia)