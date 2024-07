Fokozódik a perzselő forróság

A kórházakra és más egészségügyi intézményekre, a mentőszolgálatra, tűzoltóságra, valamint a helyhatóságokra is kiterjed a hétvégi hőségriadóval kapcsolatos készenléti állapot, de magában foglalja a lakosság tájékoztatását is a szükséges óvintézkedésről, amelyeket részletesen közlünk cikkünkben. Ezeket érdemes komolyan venni, azért is, mert a forróság a korábban előjelzettnél elhúzódóbb lesz – a prefektusi hivataltól és a népegészségügyi igazgatóságtól kapott információk szerint várhatóan a jövő hét elejére is kiterjesztik hőségriasztást.

Széchely István 2024. július 13., 08:212024. július 13., 08:21

A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság az egészségügyi intézményekre, valamint a civil lakosság tájékoztatásra vonatkozóan kapott feladatokat azon az országos szintű videókonferencián, amelyet az érintett hatóságok és intézmények képviselőinek a részvételével tartott meg közösen az egészségügyi, illetve belügyminisztérium a hétvégi hőségriadóra való felkészülés érdekében. „Az egészségügyi intézményeket már felszólítottuk, hogy a víztartalékaikat, a sürgősségi gyógyszertartalékaikat ellenőrizzék, töltsék fel, a generátoraik működését ellenőrizzék, hogy szükség esetén biztosan induljanak el, mert

áramszünetekre is számítani kell.

Ugye ilyenkor túl van terhelve országosan a villamossági hálózat a légkondicionálók használata miatt, tehát felkészítettek arra, hogy lehetnek áramszünetek” – közölte Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Ebben az időszakban több betegre számítanak a kórházakban, így a mentőszolgálatok is készenléti állapotban vannak. Nyilván, a rosszullétek gyakorisága nőhet meg és a krónikus betegek állapota romolhat ilyen helyzetben, főleg akkor, ha kint járnak. A legtöbb és leghatározottabb felszólítás is arra vonatkozott, hogy

a kánikula idején, tehát 11 és 18 óra között, ha lehet, ne tartózkodjanak a szabad levegőn, főleg a napsütötte helyeken.

Ha lehet, akkor úgy szervezzék meg a tennivalóikat, hogy az említett napszakban egyáltalán ne kelljen kint tartózkodjanak – hangsúlyozta Tar Gyöngyi. „Akinek olyan a munkaköre, hogy hétvégén is dolgozik, annak folyadékot és szüneteket kell biztosítani, és ha lehet, akkor árnyékos, szellős vagy légkondicionált helyiséget a munkavégzéshez” – mondta. Noha vakáció van, egyes napközik és óvodák nyáron is működnek, ezért a népegészségügyi igazgatóság ellenőrei ezekben is látogatást tesznek, hogy ellenőrizzék, jól szellőznek-e a helyiségek, esetleg van-e légkondicionáló berendezésük. A tetőtéri helyiségek ilyenkor könnyen túlmelegednek, ezért ilyenkor nem ajánlott, hogy ott foglalkozásokat tartsanak. „A kórházakban és a kórtermekben is oda kell figyelni arra, hogy ha nincs légkondi, akkor szellőztetéssel hűtsék a levegőt, nedves lepedőt tegyenek az ablakra, mert a párolgó víz elvon a hőből.” Az önkormányzatok is biztosítanak ilyenkor hűsölési helyeket hűvös vagy légkondicionált helyiségekben, ezek leggyakrabban maguk a polgármesteri hivatalok vagy kultúrházak, de a gyógyszertárakban is biztosítanak hideg ivóvizet. Hirdetés A lakossági tájékoztatás fontossága mellett az esetleges tarlótüzek által jelentett veszélyt hangsúlyozta Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője, hiszen, mint mondta, az erősödő forróságban nagyon könnyen továbbterjedhetnek a tüzek, ezért erre külön felhívták a helyhatóságok figyelmét. Egyébként Hargita megyében a készenléti helyzettel kapcsolatban kötelezettségei nincsenek az önkormányzatoknak, de elvárás, illetve ajánlás az, hogy helyi szinten a polgármesteri hivatalok tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy problémamentesen vészeljék át a települések ezt az időszakot – tudtuk meg a prefektusi hivatal szóvivőjétől. Ő is megerősítette ugyanakkor, hogy a szakemberek várhatóan meghosszabbítják a hőségriadót. Hargita megyében narancssárga kódjelzésű riasztás van érvényben, de

szerencsére éjszaka lehűl a levegő – Csíkszeredában például 12 fokot mértek péntek hajnalban –, így az valamelyest mérsékeli a kánikulát –

fűzte hozzá. A prefektusi hivatal a hőségriadóval kapcsolatban átiratot küldött a polgármestereknek is, akik egyben a helyi vészhelyzeti bizottságok elnökei is, amelyben azt kérték, fokozzák a helyi önkéntes szolgálatok hatáskörébe tartozó, vészhelyzetekre vonatkozó megelőző és operatív intézkedéseket, azonosítsák be és kísérjék figyelemmel a kiszolgáltatott személyeket, tájékoztassák a lakosságot és a gazdasági egységeket a hőség idején betartandó óvintézkedésekről, és bizonyosodjanak meg róla, hogy működőképes minden, a sürgősségi ellátásban, elsősegélynyújtásban, a tüzek oltására vagy az utak és vasutak megtisztítására használt eszköz. Mire figyeljünk, hogy könnyebben átvészeljük a hőséget? Az alábbiakban pontokba szedve közöljük az egészségügyi szakhatóság ajánlásait a kánikula idejére:

Kerülje a hosszan tartó, közvetlen napsugárzást 11 és 18 óra között, használjon fényvédő krémet, naptejet azokon a testrészeken, amelyek ki vannak téve a napsugárzásnak.

Kerülje az intenzív szabadtéri tevékenységeket (sport, kertészkedés, építkezés stb.) a nagyon magas hőmérsékletű időszakokban. Ezeket a tevékenységeket akkor végezze, amikor már jóval alacsonyabb a hőmérséklet.

Ne feledkezzen meg arról, hogy a napon észlelt hőmérséklet akár 10–15 Celsius-fokkal is magasabb lehet.

Napközben legalább 2–3 órát töltsön hűvös helyen.

Figyeljen a hivatalosan megjelenő, kánikulára vonatkozó hírekre.

Tartsa folyamatosan a kapcsolatot idős vagy fogyatékkal élő szomszédokkal, rokonokkal, ismerősökkel, érdeklődjön hogylétükről. Tartsa hűvösen otthonát Ha a külső hőmérséklet magasabb, mint a belső, akkor csukott ablakkal és leeresztett redőnnyel gondoskodjon arról, hogy a lakásban megmaradjon a kellemes hőmérséklet.

Sötétedés után szellőztessen, amikor a külső hőmérséklet már alacsonyabb, mint a belső hőmérséklet.

Kapcsolja ki azokat az elektronikai eszközöket, amelyeket nem használ.

Ventilátort csak 40 Celsius-fok alatti hőmérsékleten használjon.

Ha légkondicionáló berendezést használ, állítsa a termosztátot 27 fokra és kapcsoljon be egy ventilátort – így a helyiség levegője 4 fokkal hűvösebbnek érződik és 70 százalékkal kevesebb villamos energiát fogyaszt. Előzze meg a test túlmelegedését és a kiszáradást Gépkocsiban semmiképp se hagyjon gyermeket, mert az autó belső tere rövid idő alatt 60 fokra is felmelegedhet. Felügyelet nélkül, lehúzott ablakkal se hagyják magára a gyermeket!

Szabadban viseljen könnyű, bő szabású, természetes anyagból készült, lehetőleg világos színű ruházatot, kalapot és napszemüveget.

Iktasson be hűsítő fürdést vagy zuhanyozást.

Nedvesítse a bőrét vizes ruhával.

Fogyasszon rendszeresen vizet, ne várja, hogy megszomjazzon (óránként 1 csésze víz, naponta legalább 2–3 liter). A vízfogyasztáshoz megfelelő konyhasópótlást is társítani kell – mert izzadáskor sót is veszítünk –, különben leesik a vérnyomás vagy vízmérgezés lép fel.

Kerülje a napsütést csúcsidőben, keressen árnyékot vagy maradjon beltérben. Árnyékban 10 fokkal hűvösebb lehet.

Óvja a csecsemőket és a gyermekeket. Soha ne takarja le a babakocsit száraz textillel, mert a takarással meggátolja azt, hogy a babakocsi beltere megfelelően szellőzzön, ami a hőmérséklet megemelkedéséhez vezet. Ehelyett nedves textillel takarja le, és szükség szerint nedvesítse újra.

Kerülje az alkoholfogyasztást (beleértve a sört és a bort is), mivel ezek elősegítik a kiszáradást.

Kerülje a magas koffeintartalmú italok (kávé, tea, kóla, energiaitalok) és a cukros üdítőitalok fogyasztását.

Ne fogyasszon nehezen emészthető ételeket.

Fogyasszon magas víztartalmú friss gyümölcsöket és zöldségeket, például uborkát, paradicsomot, sárgadinnyét, görögdinnyét, szilvát.

Ne gyújtson tüzet a szabadban. Ajánlások a gyermekek védelme érdekében A 6 hónaposnál fiatalabb babákat óvni kell a közvetlen napfénytől.

A csecsemőt öltöztesse könnyű, lenge ruhába, amely takarja a karját és lábát.

Védje gyermeke fejét, arcát, fülét és nyakát széles karimájú kalappal.

A csecsemő szemének védelme érdekében használhat UVA és UVB sugarakat is kiszűrő napszemüveget.

Kerülje a 11–18 óra közötti sétákat, ha mégis muszáj, árnyékos helyeket keressen.

Tartsa be a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemőkre vonatkozó ajánlásokat, és használhat kifejezetten a csecsemők bőrére kifejlesztett fényvédő termékeket.

Fontos, hogy a gyermekeket és a gondozóikat is tájékoztassuk a szükséges óvintézkedésekről.